به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی رضوی نسب در خطبه‌های این هفته نماز جمعه به میزبانی آستان مقدس امامزاده سید ابوالقاسم (ع) شهر بسطام با تبریک ولادت امام هادی (ع) به بررسی زندگینامه و دوران تولد تا رسیدن به امامت و شهادت آن حضرت پرداخت و بیان کرد: امام هادی (ع) در هشت سالگی به امامت رسیدند همچنین باید توجه داشت که در این زمان ایشان در مدینه بودند و در آنجا به مدت ۱۳ سال وظایف امامت خود را انجام می‌دادند و مردم از این سرچشمه حیات معنوی و علمی و فکری سیراب می‌شدند.

وی افزود: ایشان به هم امور شیعیان رسیدگی می‌کردند تا اینکه متوکل که در دشمنی با ائمه اطهار (ع) مشهور بود به خاطر هراسی که از نفوذ و محبوبیت امام علیه السلام در جامعه داشت ایشان را از مدینه به سامرا فراخواند زیرا احساس می‌کرد که باید امام را از نزدیک تحت نظر بگیرد. پس از آمدن امام به سامرا، اگرچه ایشان ظاهراً آزاد بود اما «متوکل» منزلشان را طوری انتخاب کرده بود که همواره تحت نظر باشند. او به طور مرتب دستور تفتیش منزل ایشان را صادر می‌کرد و تمام دیدارها و رفت و آمد توسط نیروهای حکومتی کنترل می‌شد.

امام جمعه بسطام با بیان اینکه آن امام همام بسیار خفقان آمیزی را بر جامعه حکمفرما کرده بود و سختگیری و فشار زیادی را بر شیعیان اعمال می‌کرد، ابراز کرد: متوکل، علویان را در محاصره اقتصادی قرار داده بود. از هولناک‌ترین اقدامات او در دوره‌ی حکومتش، انهدام و تخریب مرقد امام حسین (ع) همچنین اوضاع معیشتی مردم و خصوصاً علویان در زمان خلفای عباسی مخصوصاً متوکل و بقیه خلفای هم عصر امام هادی علیه السلام، بسیار دشوار بود.

رضوی نسب در دیگر بخش سخنان خود با اشاره به وضعیت معیشتی اسفناک اقتصادی در پیش از انقلاب گفت: درست است که امروز نیز مشکلات اقتصادی وجود دارد اما با پیش از انقلاب قابل قیاس نیست.

وی با اشاره به عید سعید غدیر و برنامه‌هایی که برای این روز پیش بینی شده است اظهار کرد: شب عید بسیار اهمیت دارد و توصیه می‌شود شیعیان اعمال این شب را انجام دهند.

امام جمعه بسطام همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته تأمین اجتماعی و برشمردن مشکلات بیمه شدگان به آمار بالای بیمه شدگان تأمین اجتماعی در بخش بسطام گفت: سال‌ها است که مسئولان بسطام ایجاد درمانگاه مستقل تأمین اجتماعی بخش بسطام را مطالبه کرده و انتظار می‌رود مسئولان امر به این خواسته بحق چندین ساله جامه عمل بپوشانند.