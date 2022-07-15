اطفای آتش سوزی انبار ضایعات کارخانه ای در شبستر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر هنربر روز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این آتش‌سوزی ساعت ۲۲ دیشب رخ داد و به محض اطلاع، برای اطفای آتش ۳ ایستگاه آتش‌نشانی از تبریز، ۲ ایستگاه از مرند و ایستگاه‌های ۹ گانه آتش‌نشانی شبستر همچنین نیروهای امدادی تیپ امام زمان (عج) و راهداری شبستر وارد عمل شدند و حدود ساعت ۳:۳۰ بامداد امروز آتش را مهار کردند.

محمدباقر هنربر گفت: در این آتش‌سوزی ۲ نفر از کارکنان این کارخانه مصدوم شده بودند که سرپایی درمان شدند و ۲ نفر از نیروهای آتش‌نشانی ایستگاه شندآباد هنگام عزیمت به محل آتش سوزی بر اثر واژگونی خودروی آتش‌نشانی مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

علت وقوع این حادثه در حال بررسی کارشناسی است.