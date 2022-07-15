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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۱۹

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی خبرداد؛

اطفای آتش سوزی انبار ضایعات کارخانه ای در شبستر

اطفای آتش سوزی انبار ضایعات کارخانه ای در شبستر

تبریز-آتش‌سوزی گسترده انبار ضایعات کارخانه ای در شهرستان شبستر که دیشب رخ داد، با تلاش ماموران آتش‌نشانی آذربایجان‌شرقی خاموش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر هنربر روز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این آتش‌سوزی ساعت ۲۲ دیشب رخ داد و به محض اطلاع، برای اطفای آتش ۳ ایستگاه آتش‌نشانی از تبریز، ۲ ایستگاه از مرند و ایستگاه‌های ۹ گانه آتش‌نشانی شبستر همچنین نیروهای امدادی تیپ امام زمان (عج) و راهداری شبستر وارد عمل شدند و حدود ساعت ۳:۳۰ بامداد امروز آتش را مهار کردند.

محمدباقر هنربر گفت: در این آتش‌سوزی ۲ نفر از کارکنان این کارخانه مصدوم شده بودند که سرپایی درمان شدند و ۲ نفر از نیروهای آتش‌نشانی ایستگاه شندآباد هنگام عزیمت به محل آتش سوزی بر اثر واژگونی خودروی آتش‌نشانی مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

علت وقوع این حادثه در حال بررسی کارشناسی است.

کد مطلب 5538922

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