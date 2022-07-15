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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۲۲

آقاتهرانی:

حوزه و دانشگاه با یکدیگر دست همکاری علمی بدهند

حوزه و دانشگاه با یکدیگر دست همکاری علمی بدهند

گرگان- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: نیاز است حوزه و دانشگاه با یکدیگر دست همکاری علمی بدهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ مرتضی آقاتهرانی در نشست مشترک اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و مسئولان فرهنگی دانشگاه‌های گلستان، اظهار کرد: نیاز است در بخش کشاورزی جهش علمی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: نیاز است حوزه و دانشگاه با یکدیگر دست همکاری علمی بدهند و تا زمانی این که مساله محقق نشود و در حد شعار باشد مشکلات حل نمی شود.

آقاتهرانی تصریح کرد: اساتید و دانشجویان باید در جهت رفع مشکلات جامعه نگاهی مسوولانه داشته و در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی تلاشی همه جانبه داشته باشند.

کد مطلب 5538971

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