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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۵۰

نقل و انتقالات لیگ بیست و دوم؛

رامین رضاییان به سپاهان پیوست

رامین رضاییان به سپاهان پیوست

اصفهان- مدافع راست مطرح فصل گذشته پرسپولیس با عقد قراردادی به سپاهان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل و اعضا هیأت مدیره این باشگاه به درخواست ژوزه مورایس سرمربی تیم فوتبال سپاهان با رامین رضائیان مدافع با تجربه فوتبال کشور برای پیوستن به جمع طلایی‌پوشان اصفهان وارد مذاکره شدند.

رضائیان که یکی از برترین مدافعان راست فوتبال کشور در سال‌های اخیر است درنهایت پس از انجام یک دور مذاکرات فشرده با قراردادی دو ساله به سپاهان پیوست.

رضائیان که فصل گذشته پیراهن پرسپولیس را بر تن داشت سابقه حضور در تیم‌های صبای قم، اوستنده بلژیک، راه آهن، الشحانیه، الدحیل و السیلیه قطر در کارنامه ورزشی خود دارد.

وی همچنین ۴۵ بازی برای تیم ملی در رقابت‌های بین الملی انجام داده است.

کد مطلب 5538985

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    نظرات

    • ارتش سرخ NL ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
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      پاسخ
      واقعا ما خواداران لیاقت نداشتیم که رامین رو حفظ بکنیم چون ما هواداران فقط مترسک هستیم و با این همه هجمه نتونستیم یحیی بی عرضه رو راضی کنبم که رامین باید باشه اقا رامین خیلی عشقی انشالله تو سپاهان بدرخشی چون ما لیاقت نداشتیم تو لیاقت خودتو نشون دادی

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