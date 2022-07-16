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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۷

یک منبع آگاه خبر داد؛

دستگیری عضو شورای شهر چهاردانگه به همراه ۲ دلال و یک پیمانکار

دستگیری عضو شورای شهر چهاردانگه به همراه ۲ دلال و یک پیمانکار

اسلامشهر- یک منبع آگاه از دستگیری عضو شورای شهر چهاردانگه به همراه ۲ دلال و یک پیمانکار خبر داد.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری عضو شورای شهر چهاردانگه به همراه دو دلال و یک پیمانکار خبر داد.

بر اساس این گزارش در راستای مبارزه با مفاسد اداری، یکی از اعضای شورای اسلامی چهاردانگه را به همراه دو نفر دلال و یک نفر پیمانکار و احدی از کارکنان سد معبر به اتهام ارتشاء توسط پلیس امنیت غرب استان تهران با دستور قضائی بازداشت شدند.

گفتنی است پیش از این نیز دو نفر از پرسنل شهرداری چهاردانگه در این رابطه دستگیر و روانه زندان شده اند و دستگیری در این پرونده فساد همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5539355

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      0 0
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      شوراهای شهر و روستا... منبع و زمینه ساز بسیاری از مفاسد در موضوع..زمین و ساخت و سازها هستند..اعضای شورا ها کارچاق کن و دلال فساد در کشور اند.
    • IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      0 0
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      شوراها رو منحل کنن چون بدرد هیچی نمیخورن جز فساد

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