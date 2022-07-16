دستگیری عضو شورای شهر چهاردانگه به همراه ۲ دلال و یک پیمانکار

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری عضو شورای شهر چهاردانگه به همراه دو دلال و یک پیمانکار خبر داد.

بر اساس این گزارش در راستای مبارزه با مفاسد اداری، یکی از اعضای شورای اسلامی چهاردانگه را به همراه دو نفر دلال و یک نفر پیمانکار و احدی از کارکنان سد معبر به اتهام ارتشاء توسط پلیس امنیت غرب استان تهران با دستور قضائی بازداشت شدند.

گفتنی است پیش از این نیز دو نفر از پرسنل شهرداری چهاردانگه در این رابطه دستگیر و روانه زندان شده اند و دستگیری در این پرونده فساد همچنان ادامه دارد.