ایران از اقلیت بودن حضور دختران در عرصه آموزش عبور کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی در دیدار مجتبی همتی فر رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با اشاره به اینکه تمدن غرب برای دیکته کردن و تحمیل فرهنگ به جوامع از ابزارها و نرمافزارهای مختلف استفاده میکند، افزود: جهتدهی به تدوین اسناد بینالمللی، از جمله رویکردهایی است که غرب برای راهبری جهان و تحمیل فرهنگ خود به جوامع استفاده میکند.
وی گفتمان انقلاب اسلامی را تنها گفتمان مقاوم فعال در مقابل تحمیل فرهنگ غربی توصیف کرد و یادآور شد: ایران اسلامی یک تنه در مقابل اقدامات و طراحیهای پیچیده و ابزارهای متنوع تمدن غربی برای استحاله فرهنگی ملتها، ایستادگی میکند.
وی بر اهمیت حضور فعال در صحنه فرهنگ بینالملل و پرهیز از خستگی در نقد و تحلیل رویدادهای بینالمللی تاکید و خاطرنشان کرد: باید ضمن تولید محتوا و تبیین دقیق شرایط، نظریات و تحلیلهای پویایی را برای ادامه راه ترسیم نمائیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه تبیینی از سند تحول آموزشوپرورش کشور ارائه کرد و ابراز داشت: در کنار فعالسازی ظرفیتهای نظریهساز، همواره باید ارائه و تبیین زیبای گفتمان پویای فرهنگ اسلامی را مبتنی بر ادبیات جهانی دنبال نمائیم.
اعرافی ضرورت ایجاد همگرایی و همراهی جهانی برای مقابله با تحمیل فرهنگی را مورد تاکید قرارداد و یادآور شد: فعالسازی شبکهها و هستههای مردمنهاد بینالملل در سطوح نخبگانی و زبانی، میتواند تأثیر بسزایی برای جهتدهی به اسناد بینالمللی داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید بر محورها و اصول مشترک میان فرهنگ و گفتمان جهانی ملتها تاکید نمائیم، یادآور شد: نیاز است تا دستاوردهای عظیم ایران اسلامی در عرصه آموزش و تربیت در قالب ادبیات بینالمللی به جهانیان بهویژه نخبگان آموزش و فرهنگ کشورها تبیین گردد.
وی با بیان اینکه در اقلیت بودن حضور دختران و بانوان در عرصه آموزش مسألهای جهانی است که ایران سالهاست از آن عبور نموده، خاطرنشان کرد: ایران اسلامی از اقلیت پنداری آموزش بانوان، به سمت ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر ارزشهای دینی و فرهنگی حرکت کرده است.
مدیر حوزههای علمیه، ضمن تصریح بر ضرورت بهرهمندی توأمان از ظرفیت نخبگان حوزوی و دانشگاهی، تبیینی از ۱۲ محور چالشهای مهم بشری پیشروی ادیان ارائه کرد و خاطرنشان ساخت: نیاز است تا فعالان عرصه بینالملل در ایجاد همگرایی جهانی بیشازپیش به مشترکات دینی و فرهنگی کشورها توجه داشته باشند.
وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن تاکید بر آمادگی حوزههای علمیه برای گسترش همکاریها با سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، به ظرفیت و استعداد حوزههای علمیه خواهران در این حوزه فعالیتی اشاره کرد.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نیز در ابتدای این دیدار، ضمن ارائه تاریخچهای از تأسیس سازمان ملی تعلیموتربیت کودک به موضوع آموزش و دگرگونیهای آموزشی در عرصه بینالمللی اشاره و گزارشی از اجلاس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ارائه کرد.
مجتبی همتی فر افزود: پیش اجلاسهای منطقهای و اجلاس سهروزهای در پاریس با حضور نمایندگانی از ۱۵۰ کشور جهان برای این موضوع برگزار شد.
وی با بیان اینکه اجلاس فوق بر راهبری توسعه پایدار از طریق جوانان و ایجاد دگرگونیهای آموزشی از این طریق تاکید نمود، خاطرنشان کرد: مراقبت و عدم خدشه بر اهداف توسعه پایدار یکی از اهداف این اجلاس بود؛ متولیان برگزاری اجلاس در تلاشاند تا ناظر به اسناد تصویری از آینده جهان برای سال ۲۰۵۰ ارائه نموده، قراردادهای اجتماعی را حول این آموزش ترسیم و دگرگونی آموزشی را برای رسیدن به آیندهای مبتنی بر اهدافشان دنبال نمایند.
وی به محورهای اساسی و اقدامات پیشران مطرح در این اجلاس اشاره کرد و یادآور شد: مدرسه جنسیتی و فراگیر، دگرگونی دیجیتالی، تربیتمعلم، مهارتآموزی ناظر به کار و توسعه زندگی پایدار، جهتگیریها برای طراحی آموزش پایه محور برای رسیدن به آینده متصور از جمله رویکردهای این اجلاس بود.
همتیفر با بیان اینکه دگرگونی آموزش و دیجیتالسازی آموزشی مبتنی بر شهروند جهانی شکلگرفته، در مضامین درسی، ورود و تعریف جدیدی از مدرسه ارائه خواهد شد، خاطرنشان کرد: مباحث توسعه پایدار مبتنی بر فرهنگسازی غربی در کشور از سالهای گذشته و در عرصههای مختلف زیستی پیگیری و عملیاتی شده است؛ تمدن غربی با شاخصسازی و نظامسازیها در عرصههای مختلف، مسئولان کشور را ناخواسته به این مسیر سوق میدهد.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند تدوین الگوی بومی توسعه پایدار آموزشی در کشور هستیم، خاطرنشان کرد: معنویتگرایی و خانواده محوری ۲ عنصر اصلی نظام آموزشی و تربیتی و مشترک میان تمام ادیان و مکاتب جهانی است که همواره باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
نظر شما