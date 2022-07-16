۴ برابر بودجه فرهنگی در مازندران آگهی دولتی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جوادی ظهر شنبه در نشست با مدیران نشریات استان با اشاره به توزیع چهار برابری بودجه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در قالب آگهی‌های ثبتی و دولتی بین نشریات استان شفاف سازی در این بخش را لازم دانست.

وی گفت: به جد با هرگونه تخلف در توزیع نامناسب آگهی‌های ثبتی برخورد می‌شود حتی اگر پشت این مسئله دهها جریان و دانه درشت حضور داشته باشند و تاکنون نیز با چنین جریان‌هایی برخورد و مقابله شده است.

وی با تاکید براینکه در جابجایی نیروها باید دقت لازم صورت گیرد، افزود: تمام اطلاعات و مشکلات فراروی جریان آگهی‌ها باید در ادارات مختلف احصاء و بررسی شود.

جوادی تصریح کرد: یکی از جریانات خالی در حوزه اداره کل، شفاف سازی رسانه‌ای است و مقرر شد به هیچ وجه درخواست صدور مجوز نشریه و روزنامه در استان و کشور صادر نمی‌شود و اجازه نمی‌دهیم یک نشریه بر شمار نشریات استان اضافه شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نبود خبرگزاری مستقل در مازندران را از جمله ضعف‌ها و نیازها بیان کرد و گفت: همچنین جای روزنامه ورزشی در استان خالی است زیرا والیبال، کشتی و فوتبال استان در حال جهانی شدن است.