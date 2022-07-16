۵۰ نفر از طلاب واجد شرایط در آذربایجان غربی ملبس می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا اکبرزاده بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری جشن تلبس طلاب مدارس علمیه استان همزمان با عید غدیر در استان خبر داد و اظهار کرد: این مراسم روز بیست و هفتم تیرماه در چهار شهر ارومیه، خوی، سلماس و میاندوآب برگزار خواهد شد.

وی اتمام پایه پنجم را نخستین شرط لازم برای ارائه درخواست تلبس از سوی طلاب دانست و گفت: شرکت در کارگاه تلبس، موفقیت در تست روانشناسی، موفقیت در مصاحبه صیانتی و علمی و همچنین گذراندن مصاحبه تلبس از جمله دیگر شروط لازم برای دریافت حکم تلبس است و هر گونه تلبس خارج از این اصول، غیر قانونی است.

معاون تهذیب حوزه علمیه آذربایجان غربی با اشاره به اینکه روند تلبس در سطح حوزه‌های علمیه بر اساس شروط اعلام شده مرکز مدیریت صورت می‌گیرد، تصریح کرد: همه مدارس علمیه موظف هستند در همه امور به ویژه بحث تلبس که مورد تأکید مراجع و علمای حوزه است، توجه و حساسیت کافی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه طلاب به عنوان سربازان امام زمان (عج) و کارشناسان دین، وظیفه و رسالت مهمی در هدایت جامعه به سمت رشد دینی و معنوی بر عهده دارند، خاطر نشان کرد: به همین دلیل یک طلبه باید در حفظ شأن و جایگاه لباس روحانیت بسیار تلاش کند و بداند که رفتار، گفتار و اعمال او می‌تواند موجب جذب افراد به سمت ارزش‌های الهی شود.

حجت الاسلام اکبرزاده حفظ شأن و جایگاه لباس روحانیت را مهم‌ترین وظیفه یک طلبه عنوان کرد و گفت: پوشیدن لباس مقدس روحانیت، آغاز فصل تازه‌ای از آموختن علم، اخلاق و تقوا است که باید مورد توجه طلاب جوان قرار گیرد.