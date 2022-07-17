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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۰۵

رئیس اداره میراث‌ فرهنگی فراهان بیان کرد؛

اختصاص ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار برای آموزش صنایع‌دستی در فراهان

اختصاص ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار برای آموزش صنایع‌دستی در فراهان

فراهان- رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فراهان از اختصاص ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار در سال جاری برای آموزش رشته های مختلف صنایع‌دستی در این شهرستان خبر داد.

سعید نیک نام در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اولین دوره آموزشی صنایع‌دستی در سال جاری در رشته طراحی سنتی در شهرستان فراهان به مدت ۳۲ ساعت برای تعداد ۱۵ نفر هنرجو برگزار شد.

وی افزود: این دوره‌های آموزشی با موضوع توانمندسازی جوامع محلی برگزار می‌شوند و با توجه به نیاز جامعه، آموزش در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی ادامه می‌یابند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فراهان با اشاره به اینکه برگزاری کلاس‌های صنایع‌دستی موجب گرایش علاقه‌مندان به این رشته می‌شود، ادامه داد: شرکت‌کنندگان در پایان هر دوره، گواهی آموزشی متناسب با دوره‌ای که گذراندند را دریافت می‌کنند و پس از آن در همان رشته به فعالیت می‌پردازند.

کد مطلب 5540114

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