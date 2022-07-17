سعید نیک نام در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اولین دوره آموزشی صنایع‌دستی در سال جاری در رشته طراحی سنتی در شهرستان فراهان به مدت ۳۲ ساعت برای تعداد ۱۵ نفر هنرجو برگزار شد.

وی افزود: این دوره‌های آموزشی با موضوع توانمندسازی جوامع محلی برگزار می‌شوند و با توجه به نیاز جامعه، آموزش در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی ادامه می‌یابند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فراهان با اشاره به اینکه برگزاری کلاس‌های صنایع‌دستی موجب گرایش علاقه‌مندان به این رشته می‌شود، ادامه داد: شرکت‌کنندگان در پایان هر دوره، گواهی آموزشی متناسب با دوره‌ای که گذراندند را دریافت می‌کنند و پس از آن در همان رشته به فعالیت می‌پردازند.