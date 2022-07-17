حمایت از برنامه های مجموعه های مدیریتی شهر لالجین

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد شامگاه شنبه در مراسم عید سعید غدیر خم و ششمین سالگرد جهانی شدن شهر لالجین، گفت: شهر لالجین دارای یک قدمت تاریخی ۸۰۰ الی هزار ساله در زمینه هنر سفال‌گری است.

وی ادامه داد: هنر سفال‌گری یک میراث گران‌بهایی است که از نسل‌های قدیمی هزار ساله تاریخ به دست ما رسیده است.

استاندار همدان با بیان اینکه بدون اغراق باید گفت که خاک شهر لالجین، هنر خیز است، زیرا سفال و سفال‌گری هنری نیست که در همه‌جا یافت شود؛ اظهار کرد: پیشینیان و پیشکسوتان ما به درستی تشخیص داده بودند که خاک لالجین مناسب هنر سفال‌گری است.

قاسمی فرزاد تصریح کرد: نشان جهانی برای شهر لالجین از سوی سازمان علمی‌فرهنگی یونسکو تعیین شده که بر اساس بررسی‌های دقیق و شایسته صورت گرفته است.

وی یادآور شد: هنرمندان سفال‌گر شهر لالجین چیره دست و در دنیا شاخص هستند.

استاندار همدان با بیان اینکه در دنیا ۱۴ شهر و روستا به عنوان شهرها و روستاهای جهانی انتخاب و تعیین شده‌اند که ۳ روستا و ۲ شهر (لالجین به خاطر هنر سفال‌گری و ملایر به خاطر مبل و منبت)، در استان همدان هستند؛ خاطرنشان کرد: خیلی از گردشگران دنیا به خاطر بازید از شهر لالجین و هنر زیبای سفال‌گری به استان سفر می‌کنند.

این مسئول با بیان اینکه با توجه به برنامه‌ها و طرح‌های دولت مردمی و انقلابی سیزدهم، تقویت حوزه گردشگری از اولویت‌ها است؛ تصریح کرد: آماده کردن زیرساخت‌های حوزه گردشگری، از برنامه‌های اولویت‌دار طرح توسعه استان است.

قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری استان به ویژه صنایع دستی شهر لالجین به خاطر رونق کسب و کار حمایت و پشتیبانی می‌شود؛ اظهار کرد: دولت در مقابل با سوداگران حوزه گردشگری به ویژه صنایع دستی شهر لالجین که فرصت‌های شغلی را در راستای منافع شخصی اشغال می‌کنند خواهد ایستاد.

وی یادآور شد: درصدد ارتقا و رونق کسب و کار هنرمندان واقعی در حوزه صنایع دستی هستیم.

قاسمی فرزاد گفت: از طرح‌ها و برنامه‌های مجموعه مدیریتی شهر لالجین در راستای توسعه در بخش‌های مختلف حمایت و پشتیبانی می‌شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: دولت مردمی و انقلابی سیزدهم، تسهیلات لازم را در اختیار کسانی که بخواهند در زمینه صنایع دستی به ویژه سفال‌گری فعالیت داشته باشند، قرار خواهد داد.