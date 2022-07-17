پیام تبریک فرمانده انتظامی اصفهان به مناسبت عیدغدیر خم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا میرحیدری، فرماندهی انتظامی استان اصفهان به مناسبت عید سعید غدیرخم پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است...

«من کنت مولاه فهذا علی مولاه

غدیرروز پیروزی مستضعفین بر مستکبرین عالم و سرچشمه همه خوبیها و سرآغاز بندگی در مقابل معبود حقیقی و آشنایی بشریت بامنبع فطرت انسانی و روز جدایی حق از باطل و شناخت ثره از ناثره است روزیست که ستمکاران و ستمگران عالم دریافتند که با وجود ولایت علوی حقیر و ناچیزند و ناچار قدرت پوشالی آنان مضمحل خواهد شد لذا این عید سعید و شریف را به مستضعفین جهان تبریک و همگان در خواهند یافت فرجام غدیر با ظهور مهدی موعود و گسترش عدل و داد در جهان رقم خواهد خورد.»