  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۲

پیام تبریک فرمانده انتظامی اصفهان به مناسبت عیدغدیر خم

پیام تبریک فرمانده انتظامی اصفهان به مناسبت عیدغدیر خم

اصفهان - فرمانده انتظامی استان اصفهان به مناسبت روز غدیر خم پیام تبریکی صادر و عید غدیر را پیروزی مستضعفین بر مستکبرین عالم توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا میرحیدری، فرماندهی انتظامی استان اصفهان به مناسبت عید سعید غدیرخم پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است...

«من کنت مولاه فهذا علی مولاه

غدیرروز پیروزی مستضعفین بر مستکبرین عالم و سرچشمه همه خوبیها و سرآغاز بندگی در مقابل معبود حقیقی و آشنایی بشریت بامنبع فطرت انسانی و روز جدایی حق از باطل و شناخت ثره از ناثره است روزیست که ستمکاران و ستمگران عالم دریافتند که با وجود ولایت علوی حقیر و ناچیزند و ناچار قدرت پوشالی آنان مضمحل خواهد شد لذا این عید سعید و شریف را به مستضعفین جهان تبریک و همگان در خواهند یافت فرجام غدیر با ظهور مهدی موعود و گسترش عدل و داد در جهان رقم خواهد خورد.»

کد مطلب 5540673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه