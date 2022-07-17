به گزارش خبرنگار مهر، دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر استان بوشهر عصر یکشنبه در این مراسم ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان و حاضرین در برنامه از همکاران برگزار کننده این محفل تشکر کرد و گفت: عید بزرگ غدیر خم در روایات به برترین عید امت اسلامی تعبیر شده و با نام‌های متعددی از جمله اشرف الاعیاد و اعظم الاعیاد از آن یاد می‌شود.

حسین کارگر با اشاره به چند روایت در وصف عظمت این عید ادامه داد: امام صادق (ع) می‌فرماید، اگر گمان می‌کنید که خداوند روزی عظیم‌تر از این روز را قرار داده است به خدا سوگند که چنین نیست.

تیمور یزدان شناس، مسئول بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان بوشهر در ادامه این مراسم اظهار کرد: شعر به عنوان یکی از رسانه‌های قدیمی و اثرگذار در جامعه است که در بین مردم و هنرمندان جایگاه ویژه ای دارد.

دبیر جشنواره مشاعره علوی اظهار داشت: با همکاری برخی نهادها از جمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دانشگاه آزاده و دانشگاه خلیج فارس دومین جشنواره مشاعره علوی استان بوشهر برگزار شد.

یزدان شناس با اشاره به روند اجرایی دومین جشنواره مشاعره علوی استان بوشهر اظهار داشت: پس از بررسی‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته از بین ۵۰ نفر داوطلب، ۳ گروه ۵ نفری انتخاب شده و به مشاعره علوی راه یافتند.

مسئول بنیاد بین‌المللی غدیر شهرستان بوشهر تصریح کرد: شرکت کنندگان از میان داوطلبان آقا و خانم بین ۱۵ تا ۲۳ سال و از قشر دانش آموز، دانشجو و طلبه هستند که در این مسابقه به رقابت پرداختند.

یزدان شناس هدف از برگزاری مشاعره علوی را ترویج فضائل امام علی (ع) بیان کرد و افزود: سعی داریم در این محفل به ابعاد شخصیتی مولا علی (ع) و معرفی ایشان در قالب شعر بپردازیم.

در پایان مسابقه مشاعره علوی، زهرا جمالی حائز رتبه اول این مسابقه، علیرضا جمالی و هادی بردستانی به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.