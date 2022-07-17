روایت مسجدی که تعطیلی ندارد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: باغ فلاحت بزرگترین محله شهری بابلسر است و درب مسجد آن همیشه و در طول شبانه روز به روی مردم باز است.

اهلی این محله را بیشتر مهاجرانی تشکیل می‌دهند که از مناطق مختلف کشور به این منطقه آمدند و آسیب‌های مختلفی آن را تهدید می‌کند اما این محله که در گذشته باغی بزرگ بوده و امروز به منطقه‌ای مسکونی و وسیع مبدل شده با امام محله و مسجدش رنگ وبوی دیگری گرفته است.

حجت الاسلام طالقان غفاری امام محله باغ فلاحت شهر بابلسر از مسجدی می‌گوید که برای خانواده‌ها و در موضوعات مختلف برنامه دارد و در طول روز درب آن به روی مردم باز است، وی که امامت مسجد ولیعصر (عج) این محله را به عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باغ فلاحت بزرگترین منطقه امور شهری بابلسر است و همان طور که از اسمش هم بر می‌آید قبل از این باغ بوده و حالا منطقه‌ای مسکونی و وسیع است که بیشتر اهل آن را افراد مهاجر از سایر نقاط کشور تشکیل می‌دهند.

منطقه‌ای محروم که به قول حاج آقای طالقان غفاری مسئولان هم چندان سراغی از آن نمی‌گیرند. حالا اوست و محله‌ای که آسیب‌های مختلفی آن را تهدید می‌کند و وسعت این منطقه هم کار را برای او سخت کرده است. کار برای رفع مشکلات محله را با مرکز نیکوکاری بقیة الله آغاز کرده است مرکزی که علاوه بر ۴۰۰ خانواده کمیته امدادی ۵۰ خانواده دیگر را نیز تحت پوشش قرار داده است.

این مرکز علاوه بر اعطای کمک‌های معیشتی به خانواده‌های تحت پوشش مسائل، فرهنگی، درمانی و سایر مشکلات آنها را هم پیگیری می‌کند. اگر هم این خانواده‌ها نیاز به مشاوره در حوزه‌های مختلف داشته باشند به آنها ارائه می‌کند.

مسجد ولیعصر (ع) هم مسجد فعالی است وامام محله باغ فلاحت در این خصوص می‌گوید: ما مجمع قاریان قرآن بابلسر را در مسجد تأسیس کرده‌ایم و قاریان و ابتهال خوانان مطرح کشوری به مسجد دعوت شده و به اجرای برنامه می‌پردازند.

وی ادامه داد: مسجد بخش‌های مختلفی را دارا است، امور خانواده، امور فرهنگی و سایر بخش‌ها. واز کارشناسان مطرح دعوت می‌کنیم تا در جلسات آموزشی مباحث مختلف را برای مردم بیان کنند.

این امام محله در خصوص اعطا وام قرض الحسنه برای رفع نیازهای مردم می‌گوید: برخی از خیرینی که با ما همکاری می‌کنند مبالغ مناسبی را در اختیار ما گذاشته‌اند که با همکاری یکی از مؤسسات قرض الحسنه از محل این مبالغ به متقاضیان وام‌های بدون سود اعطا می‌شود.

حجت الاسلام غفاری درباره برنامه‌های فرهنگی و مذهبی گفت: برنامه‌های مذهبی و فرهنگی مسجد ولیعصر (عج) در مناسبت‌های مختلف برپا است و جلسات دعا و قرائت قرآن به طور کامل برقرار است.

این امام محله در خصوص دشواری‌های کار امامت محله می‌گوید: من در این کار سختی نمی بی نم و تا جایی که می‌توانم در حل مشکلات مردم تلاش می‌کنم. وقتی کاری برای مردم انجام می‌دهیم و ما را دعا می‌کنند این برای ما شیرین است.

به گفته حجت الاسلام طالقان غفاری یکی از ویژگی‌های مسجد ولیعصر (عج) این است که درب مسجد از صبح به روی مردم باز است و این مشخصه را در کمتر مسجدی می‌توان یافت.