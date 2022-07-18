ایجاد محدودیت ترافیکی در مسیر سرابله-شباب

سرهنگ ابوالفضل کهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به علت برگزاری مراسم معنوی واقعه غدیر خم در مسیر روستای موشکان، محور سرابله به شباب از ساعت ۲۱ تا ۲۴ روزهای ۲۶و ۲۷ تیر ماه مسدود است.

رئیس پلیس راه استان اظهار داشت: مسیر جایگزین در ساعات مسدودی شهر سرابله - زنجیره- شباب و بالعکس است.

سرهنگ کهزادی در پایان بیان داشت: به علت اینکه این ممنوعیت تردد در شب بود و روشنایی کافی در طول محور وجود ندارد رانندگان و مردم خصوصاً اهالی روستاهای این مقطع از تردد در این محور جدا خودداری کرده و همکاری لازم با پلیس را داشته باشند.