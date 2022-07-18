ابراهیم هنرمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند افزایشی دمای هوای استان تا پایان هفته جاری، اظهار داشت: دما در ۲۴ ساعت آینده نیز بین یک تا ۲ درجه سانتیگراد افزایش دارد و در این مدت بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات به ۳۹ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن به ۲۲ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

وی با بیان اینکه تا پایان هفته جوی به نسبت پایدار و آرام در سطح استان حاکم است، افزود: آسمان بیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعد از ظهر وزش باد به نسبت شدید دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه امروز هفت شهر استان از جمله خوروبیابانک، کاشان، زواره، مهاباد، چوپانان، آران و بیدگل دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد را تجربه می‌کنند، اضافه کرد: بادرود از توابع شهرستان نطنز با دمای ۴۳ درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و بوئین و میاندشت با دمای ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین نقطه استان است.