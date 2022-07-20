جوایز ارزی مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا در ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، با تصویب هیأت رئیسه کنفدراسیون ورزش‌های بیلیاردی آسیا (ACBS)، دوره جدید مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا به میزبانی ایران و در شیراز برگزار خواهد شد.

ایران با کسب این امتیاز میزبانی در واقع برگزارکننده مسابقات در سه بخش ۶ توپ، تیمی آزاد (۱۵ توپ) و زیر ۲۱ سال آسیا خواهد بود.

با اعلام هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد و برای هر یک از این رویدادها، جوایز ارزی به این شرح تعیین شده است:

* مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا (۶ توپ)

نفر اول: ۵ هزار دلار

نفر دوم: ۲.۵۰۰ دلار

نفر سوم: ۱.۲۵۰ دلار

مسابقات اسنوکر تیمی آزادی قهرمانی آسیا (۱۵ توپ)

تیم اول: ۷ هزار دلار

تیم دوم: ۴.۵۰۰ دلار

تیم سوم: ۲.۲۵۰ دلار

مسابقات زیر ۲۱ سال قهرمانی آسیا

نفر اول: ۳ هزار دلار

نفر دوم: ۲ هزار دلار

نفر سوم: یک هزار دلار

پیش از این قرار بود ایران آبان ماه برگزارکننده مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا باشد اما با تصمیم ACBS این رقابت‌ها دو ماه با تأخیر برگزار خواهد شد.