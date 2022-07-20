جوایز ارزی مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا در ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، با تصویب هیأت رئیسه کنفدراسیون ورزشهای بیلیاردی آسیا (ACBS)، دوره جدید مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا به میزبانی ایران و در شیراز برگزار خواهد شد.
ایران با کسب این امتیاز میزبانی در واقع برگزارکننده مسابقات در سه بخش ۶ توپ، تیمی آزاد (۱۵ توپ) و زیر ۲۱ سال آسیا خواهد بود.
با اعلام هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد و برای هر یک از این رویدادها، جوایز ارزی به این شرح تعیین شده است:
* مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا (۶ توپ)
نفر اول: ۵ هزار دلار
نفر دوم: ۲.۵۰۰ دلار
نفر سوم: ۱.۲۵۰ دلار
مسابقات اسنوکر تیمی آزادی قهرمانی آسیا (۱۵ توپ)
تیم اول: ۷ هزار دلار
تیم دوم: ۴.۵۰۰ دلار
تیم سوم: ۲.۲۵۰ دلار
مسابقات زیر ۲۱ سال قهرمانی آسیا
نفر اول: ۳ هزار دلار
نفر دوم: ۲ هزار دلار
نفر سوم: یک هزار دلار
پیش از این قرار بود ایران آبان ماه برگزارکننده مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا باشد اما با تصمیم ACBS این رقابتها دو ماه با تأخیر برگزار خواهد شد.
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