به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها در خصوص بیمارستان‌های در حال ساخت لرستان گفت: با ساخت بیمارستان‌های، ۵۱۵ تختخوابی نیایش خرم آباد، ۲۵۰ تختخوابی رازی کوهدشت و ۲۵۰ تختخوابی گهر دورود مجموعاّ هزار تخت به تخت‌های بیمارستانی استان اضافه شده و وضعیت میانگین تخت استانی بالاتر از میانگین کشوری خواهد شد.

وی در خصوص بیمارستان ۵۱۵ تختخوابی نیایش خرم آباد گفت: بیمارستان ۵۱۵ تختخوابی نیایش بزرگترین بیمارستان استان و به معنای واقعی بیمارستان جنرال است و دارای تمامی بخش‌ها از جمله بخش سوختگی بوده که نیاز مرکز و کل استان را با خدمات خود حل خواهد کرد و در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این پروژه ۴۰ درصد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: با اعتباراتی که بعد از سفر رئیس جمهوری به استان پیش بینی شده از طریق ماده ۵۶ به عاملیت بانک ملی، مبلغ ۲۷۲ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که اگر این امر تحقق پیدا کند پروژه سرعت بیشتری خواهد یافت، لذا کارهای مقدماتی قسط اول آن مهیا شده و امیدواریم در روزهای آتی به پیمانکار که قرار گاه خاتم است پرداخت شود تا پیشرفت پروژه بیشتر شود.

دلفان ادامه داد: در صورت بهره برداری از بیمارستان نیایش علاوه بر بالا رفتن میانگین تخت استان از میانگین کشوری، به دلیل قرار گرفتن در مجموعه پردیس کمالوند، نزدیک به مجتمع آموزشی ما و نزدیک به بیمارستان آموزشی مهر، فضای آموزشی و درمانی ما در پردیس کمالوند در حال تکمیل شدن خواهد بود.

وی در مورد بیمارستان‌های رازی کوهدشت و گهر دورود گفت: بیمارستان رازی کوهدشت نیز فعال و در حال ساخت است و پیشرفت فیزیکی آن خوب است، اما در خصوص بیمارستان گهر دورود ما با یک سری موانع مواجهه شدیم که تا یک ماه آینده هم باید تکلیف این بیمارستان مشخص شود.