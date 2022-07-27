هویت ایرانی و میراث فرهنگی ما توسط شعرا و نویسندگان حفظ شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی جمعی از اساتید شعر و ادب با سید مجید پور احمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر روز گذشته سه شنبه ۴ مرداد در محل صندوق اعتباری هنر برگزار شد.

در این نشست، شاعرانی نظیر «علی انسانی»، «اسماعیل امینی»، «علی محمد مؤدب»، «علیرضا قزوه»، «امید مهدی نژاد»، «فریبی یوسفی»، «لیلا کردبچه»، «ابراهیم اسماعیلی اراضی»، «غلامرضا طریقی» و همچنین «علی رمضانی» مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران حضور داشتند.

پوراحمدی در این دیدار با اشاره به نقش شعرا و نویسندگان در حفظ زبان فارسی گفت: هویت ایرانی و میراث فرهنگی ما با تلاش نویسندگان، شعرا و اساتید زبان فارسی حفظ شده است. ادبیات و شعر یکی از ابزارهای مهم بیان اندیشه و تفکر است و شعرا نقش مهمی در حفظ گنجینه فرهنگ ایران اسلامی و در انتقال مفاهیم متعالی به نسل‌های آینده دارند.

مدیرعامل صندوق اعتباری در ادامه افزود: شعر همواره بستری برای بازتاب حالات روحی و معنوی را فراهم می‌کند. شاعران ایرانی در سایه بهره‌گیری از مباحث ناب اسلام و قرآن و سیره اهل بیت (ع) رسالت خود را در برانگیختن احساسات پاک انسانی و ترویج نیکی در جامعه به خوبی ایفا کرده اند.

وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی شاهد درخشش شعر هستیم و آثار ماندگاری در این زمینه توسط شعرا خلق شد.

پوراحمدی با اشاره به نقش صندوق در حمایت از تمامی اصحاب فرهنگ و هنر کشور گفت: نگاه ما در دولت مردمی بهره‌مندی از نظرات صاحب نظران و فعالان این حوزه است تا با مشورت و نظر این عزیزان طرح‌ها و اقدامات خود را برای حمایت از هنرمندان کشور، برنامه‌ریزی و اجرا نمائیم.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با ارائه گزارشی از مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات صندوق گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار نفر از اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآنی عضو صندوق اعتباری هنر هستند. در سیاست‌گذاری های نوین همواره به فعالیت‌های کلان و پایدار اقتصاد فرهنگ و هنر و توانمندسازی هنرمندان توجه ویژه داریم.

وی افزود: یکی از رویکردهای ما در این مسیر ارتباط مستمر با انجمن‌های فرهنگی و هنری است. بسیاری از اعضای ما خصوصاً با شیوع و استمرار ویروس کرونا در تأمین نیازهای ضروری خود دچار مشکل هستند اما تمام توان خود را به کار می بریم تا حدممکن خدمات صندوق اعتباری هنر را از نظر کمی و کیفی افزایش دهیم.

وی در پایان گفت: حمایت از اقشار مختلف فرهنگ و هنر، توزیع عادلانه منابع و توجه به توانمندسازی از جمله موارد مورد تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در صندوق اعتباری هنر به جدیت دنبال می‌شود.

شاعران حاضر در این نشست نیز به اهم مشکلات خود در حوزه‌های مختلف اشاره کردند که از سوی سید مجید پوراحمدی در جهت رفع آنها تصمیم‌های عملیاتی اتخاذ شد.