تقدیر نمایندگان از نیروی دریایی ارتش درتمرین موفق ناودسته پهپادبر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه ۵ مردادماه) در صحن علنی مجلس بیانیه ۱۹۶ نفر از نمایندگان در رابطه با تقدیر و تشکر از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری تمرین موفق ناودسته پهپادبر پیشرفته را قرائت کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«نیروی دریایی امروز در بسیاری از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروی راهبردی است. به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی دریایی نگریسته شود.»

از فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی

جمهوری اسلامی ایران معتقد است به دلیل خوی تجاوز گری و روحیه استکباری نظام سلطه، ارتقای قدرت دفاعی کشور واجب بوده و در این راستا ایجاد پایگاه‌های پهپادی متعدد در اقصی نقاط کشور و اخیراً برگزاری تمرین موفق ناودسته پهپادبر پیشرفته نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر فراز اقیانوس‌ها که در لبه فناوری نظامی قرار گرفته و مصداق روشنی از قدرت بازدارندگی ایران اسلامی است، این توانمندی برای کشورهای منطقه پیام آور عزت ملت‌ها و همچنین تأمین امنیت جمعی بدون حضور نامشروع بیگانگان است.

از آنجایی که پرواز انواع پهپاد دریاپایه و عمود پرواز از عرشه یگان‌های شناور سطحی و زیرسطحی برای نخستین بار و در شرایط تحریم حوزه نوپدید محسوب می‌شود که اشراف اطلاعات پهپادها را تا صدها کیلومتر فراسوی مرزها افزایش داده و عمق عملیاتی و توان رزم پهپادی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به عنوان دست بلند جمهوری اسلامی ایران در پهنه آب‌های آزاد و بین المللی که وظیفه حراست از مرزها و اقتصاد دریایی را برعهده دارد، دو چندان ساخته است.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ملت فهیم و با بصیرت اسلامی از برگزاری رزمایش موفق پهپادی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و اقدام هوشمندانه، ارتقای دانش پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که منطقه غرب آسیا با حضور نامیمون سران استکبار جهانی متلاطم گردیده و نیز از حفظ، ارتقا و آمادگی شبانه روزی و رشادت‌های دلاورمردان و جان برکفان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، امیر ایرانی و سایر فرماندهان نیروی دریایی و سربازان این نیرو، تقدیر و تشکر می‌نمائیم و امید داریم با توکل به خدا و با عنایت خاصه حضرت ولی عصر (عج) و تحت امر فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای همواره در انجام وظایف سربازی سربلند و پایدار باشند.