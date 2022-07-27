۱۳۰۰ مبلغ ایام محرم به مساجد آذربایجان غربی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور امامی ظهر چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های محرم از اعزام ۱۳۰۰ مبلغ در سطح استان به مساجد در ایام محرم خبر داد و اظهار کرد: ۱۲۰۰ مبلغ و مبلغه بومی و ۱۰۰ مبلغ از قم در ایام محرم در آذربایجان غربی به تبلیغ دینی اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه دومین جلسه ستاد شئون فرهنگی آذربایجان غربی هفته گذشته در تبلیغات اسلامی برگزار و در آن برنامه‌ها و ملزومات محرم تصویب و مجموعه و سازمان‌ها ابلاغ شد، افزود: همایش طلایه داران تبلیغ در آستانه محرم به روال سال‌های گذشته در همه شهرستان‌های استان با حضور روحانیون و مبلغین برگزار می‌شود و در این جلسات برخی موضوعات لازم به مبلغین ابلاغ می‌گردد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اضافه کرد: از یک ماه قبل به ادارات شهرستان‌ها جهت صدور مجوز برای برگزاری هیئات مذهبی در ماه محرم نامه نگاری شده است و از همان زمان صدور مجوزها نیز آغاز شده و حضور یک روحانی در هیئت و رعایت ساعات مقرر شده از سوی فرمانداری از الزامات برگزاری مراسم دینی در ماه محرم است.

عدم راه بندان از الزامات برگزاری عزاداری در ایام محرم است

حجت الاسلام امامی افزود: رعایت حق الناس و عدم راه بندان از الزامات برگزاری عزاداری در ایام محرم است و دستجاتی که به قوانین پایبند نباشند برخورد خواهد شد و از اهالی رسانه نیز می‌خواهیم به روند اجرای قوانین در هیئات کمک کنند.

وی اضافه کرد: مدارس، ورزشگاه‌ها و برخی مجموعه‌های دیگر با همکاری سازمان‌های مربوطه در اختیار هیئات مذهبی که نیاز به مکان وسیع دارند، قرار داده شده است و از این بابت از اداره کل آموزش و پرورش و دیگر مجموعه‌ها کمال تشکر را داریم.

حجت الاسلام امامی با قدردانی از اقدامات شهرداری ارومیه در آذین بندی خیابان‌های شهر در ایام غدیر گفت: انتظار می‌رود شهرداری در ایام محرم نیز مثل غدیر به آذین بندی شهر و نصب بنر اهتمام بکند و در این رابطه تبلیغات اسلامی اعلام آمادگی کرده است تا محتوای لازم را در اختیار شهرداری قرار دهد تا در قالب بنر چاپ و در سطح شهر نصب شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی عنوان کرد: جلسه‌ای نیز با نیروی انتظامی جهت ایجاد نظم بیش از پیش مراسم محرم برگزار شده است و همچنین در سطح کشور با وزارت کشاورزی برای همکاری در اطعام و احسان های محرم تفاهم نامه امضا شده است، هرچند همه این خیرات و احسان ها توسط خود مردم برگزار می‌شود.

راه اندازی رادیو اینترنتی محرم در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی

وی با بیان اینکه طبق توافق نامه اداره کل ارشاد بر محتوای تعزیه و تئاترها نظارت خواهد کرد، گفت: امسال تلاش داریم زمینه و بستر را برای برگزاری مراسم دهه‌های بعدی محرم را نیز فراهم سازیم و هم چنین برگزاری روضه‌های خانگی و روضه‌های کوتاه در ادارات با رعایت حقوق مردم از دیگر اهداف اداره کل تبلیغات اسلامی است.

حجت الاسلام امامی با دعوت از خبرنگاران برای تشویق مردم به اهدا خون در ایام محرم افزود: برای اولین بار رادیو اینترنتی محرم در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی راه اندازی شده است که در طول محرم و صفر روزانه چهار ساعت برنامه با موضوعات جهاد تبیین، اخلاق حسینی، شرح زیارات و ادعیه، رابطه انقلاب اسلامی و عاشورا به تولید برنامه خواهد پرداخت.

وی ایجاد نمایشگاه شمیم حسینی، میز حسینی با معرفی کتب عاشورایی و راه اندازی ایستگاه‌های صلواتی در ایام محرم را از دیگر برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی عنوان کرد و گفت: مراسم اعلان عزا در سه نقطه شهر ارومیه به صورت خودجوش و مردمی برگزار خواهد شد و چنانچه کرونا دوباره شیوع پیدا کند همه هیئات مذهبی ملزم به رعایت دستورالعمل‌های ستاد کرونا هستند.

راه اندازی پویش «سبط النبی» ویژه اهل سنت در آذربایجان غربی

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از پویش «سبط النبی» ویژه اهل سنت در استان خبر داد و اضافه کرد: با راه اندازی پویش «سبط النبی» اهل سنت ابراز ارادت خود را نسبت به اهل بیت ابراز می‌کنند.

وی گفت: با آمدن محرم متأسفانه عده‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای به بازنشر شبهات روی می‌آورند که امسال یکی از اقداماتی که در اداره کل تبلیغات اسلامی اجرا می‌شود پاسخ به شبهات دینی و تبیین زیبایی و ویژگی‌های مکتب حسینی است.

حجت الاسلام امامی عنوان داشت: جلسه‌ای که با مسئولین شهرداری داشتیم از آنها خواستیم فرهنگسراهای شهرداری در ایام محرم بر اساس رسالت کاری خود و موضوعاتی که به آنها محول شده است به مباحث مکتب عاشورا بپردازند.

وی از راه اندازی هشتگ های، حسین از زبان حسین، عاشوراییان با موضوع معرفی خانواده حسینی، یار ۷۳ خبر داد و گفت: امروز یکی از شگردهای دشمن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی و دین، از بین بردن بنیان خانواده است و لذا برای مقابله با آن باید به معرفی الگوهای مناسب در این باره بپردازیم و عاشورا آئینه تمام نمای الگوی خانواده می‌باشد که در آن کوچک و بزرگ و زن و مردم به ایفای کامل نقش خود پرداخته‌اند.