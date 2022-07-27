فرماندار شهرستان شهرضا در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جلسه ستاد مدیریت بحران رو دو روز پیش هنگام اعلام هشدار هواشناسی جهت انجام اقدامات برگزار شد.

با اشاره به اقدامات انجام شده جهت جلوگیری از سیل، افزود: اقدامات لازم قبل از بحران مانند پاکسازی مسیر رودخانه‌ها، اعلام هشدار به مردم، نصب بنر، آماده سازی تجهیزات و ماشین آلات و کفکش که نیاز به تعمیر و تجهیز داشتند تماماً انجام شد.

فرماندار شهرضا تصریح کرد: قنوات را هشدار لازم را دادیم که مبادا سیل داخل قنوات برود، رودخانه‌هایی که مسیر آنها دراثر بی احتیاطی پر شده بود پاکسازی شد.

وی با توجه به تعطیلی تفرجگاه‌ها در پایان هفته، بیان کرد: معمولاً شهرضا برخی از روستا دارای مکان‌های گردشگری هستند به ویژه زر چشمه، هونجان و اسفرجان اعلام هشدار شد که پذیرای میهمان و مسافر نیستیم در پایان هفته جاری و اعلام ممنوعیت شد که خودروها در حاشیه رودخانه فصلی که احتمال طغیان زیاد است پارک و اسکان ممنوع است.

جعفری گفت: دهیاری‌ها هشیار و اطلاعات لازم را جهت جلوگیری از وقوع سیل در روستاها داده شده.

تمامی مرخصی‌های مدیران شهرستان لغو شد

وی عنوان کرد: تمامی مرخصی‌های مدیران شهرستان را جهت اینکه باید آماده باش، باشند لغو شد و از ظرفیت‌های شهرک رازی، معادن، شهرداری و تجهیزاتی که در اختیار دارند استفاده شد.

فرماندار شهرضا با اشاره به آماده باش نیروی‌های انتظامی و ارتش، تصریح کرد: نیروی انتظامی، ارتش و سپاه در حالت آماده باش هستند همچنین شهرداری شهرضا و منظریه خوشبختانه اقدامات لازم را در حریم شهری به خوبی انجام داده‌اند.

وی بیان کرد: گشت‌های بازرسی متشکل از شهرداری، منابع طبیعی، اداره آب و فرمانداری را گسیل کردیم که در سال‌های گذشته دچار مشکل بوده.

جعفری با اشاره اینکه از سیل به عنوان یک فرصت هم می‌شود استفاده کرد، گفت: منابع طبیعی سیل بندها و مکان‌هایی که برای طرح‌های آبخوان و آبخیز داری که در گذشته تعبیه شده چک کنند تا از فرصت سیل برای تغذیه مصنوعی آب‌ها و بستر استفاده کنند.

وی افزود: برخی از روستاها که در سال‌های گذشته ممکن بوده دچار حادثه شوند به صورت ویژه دیده‌ایم و ساختمان مدیریت بحران روستای هوک را به صورت کامل تجهیز شده.

فرماندار شهرضا بیان داشت: سیل بندهایی که بالای روستاها ساخته شده چک شد تا مشکل خاصی نباشد.