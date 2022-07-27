کنارگذرهای رودخانه خشک شیراز از امشب مسدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری شیراز کنارگذرهای رودخانه خشک و پل شاهد واقع در بولوار شهید چمران از ساعت ۲۴ روز چهارشنبه پنجم مرداد تا اطلاع ثانوی با تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز، به‌دلیل شرایط نامساعد جوی و حفظ ایمنی جان و مال شهروندان مسدود است.

از شهروندان گرامی تقاضا داریم تا بازگشت شرایط جوی پایدار، از سفرهای غیر ضروری در سطح شهر خودداری و در صورت ضرورت، با رعایت اصول ایمنی در رانندگی از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

بولوار شهید چمران و خیابان گلخون، مسیرهای جایگزین پل شاهد و معابر اطراف کنارگذرها، مسیرهای جایگزین این معبر برای تردد شهروندان است.