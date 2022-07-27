سرپرست جدید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید منابع طبیعی فارس با اشاره به تغییرات و جابجایی‌ها در سیستم مدیریتی سازمان‌ها بر هم افزایی و تلاش گسترده در جهت تعالی و رشد سازمانی تاکید کرد و گفت: جابجایی در مسئولیت‌ها، امری عادی و نشانه پویایی نظام اداری است.

مجتبی دهقان پور حفظ و صیانت از آب و خاک را رسالتی بزرگ دانست و افزود: با اقدامات اصولی و علمی در راستای حفظ و صیانت از منابع طبیعی می‌توان برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف این حوزه و انتقال این میراث ارزشمند به آیندگان تلاش کرد.

منصور رضایی سرپرست جدید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس نیز در این مراسم بر عدالت محوری، قانون مداری و خدمت خالصانه در انجام امور تاکید و حفاظت، احیا و توسعه اراضی ملی را سه اصل مهم در این حوزه برشمرد و افزود: دستیابی به این مهم در گرو تلاش و همدلی همه کارکنان است. وی با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی یک سازمان در پیشبرد اهداف آن اظهار داشت: ساماندهی منابع انسانی نیازمند تدبیر، آینده نگری، امکان سنجی و توجه ویژه به تخصص و تعهد آن مجموعه است.

وی با تاکید بر پرهیز از تبعیض و ضرورت نگاه عادلانه به نیروی انسانی در دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: با اتخاذ تدابیر ویژه و راهبردی می‌توان در جهت تحقق کارآمد مأموریت‌های سازمانی موفق عمل نمود.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور رضایی پیش از عهده دار مسئولیت‌هایی چون ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لارستان و رئیس اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان شیراز بوده است.