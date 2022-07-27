التزام به دین و آئین عامل درمان آلام جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قطبی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست رهبران ادیان و مذاهب توحیدی اظهار کرد: ملت‌ها و حاکمان آرزوهایی دارند، ملت‌ها در آرزوی تسکین آلام بشری و حاکمیت صلح و صفا و حاکمان و سیاستمداران در سودای قدرت و اقتدار بیشتر هستند.

وی افزود: کشوری مثل آمریکا این آرزو را با اقتدار سیاسی، کشوری چون اسرائیل با اقتدار سیاست‌گذاری در دنیا و جایی مثل چین با قدرت اقتصادی دنبال می‌کند.

آرزوی مردم در تحقق صلح امری منطقی است

مدیرعامل خانه خلاق و نوآوری اشراق ادامه داد: آرزوی سیاسیون از منطق خارج می‌شود، اما آرزوی مردم در تحقق صلح امری منطقی است، بنابراین گاه آرزوی مردم و حاکمان در تعارض است اما ایمان، تدین و دینداری، درمان ولع حکمرانان و آلام مردم است.

وی با بیان اینکه التزام به دین و آئین و مناسک عامل مهم درمان جامعه است، گفت: اگر همه ما از آحاد جامعه و سیاستمداران التزام درست به دینداری داشته باشند، هم ولع قدرت کاهش پیدا می‌کند هم آلام مردم تسکین می‌یابد و در نهایت صلح و آرامش بر جامعه حاکم می‌شود.

تأمین و ترویج ایمان در میزهای مسئله‌محوری

مدیرعامل خانه خلاق و نوآوری اشراق بیان کرد: بر این اساس تنها راه ما ایمان است و همه تلاش ما هم این است که ایمان در جامعه جریان پیدا کند، مسئله مهم ما در میزهای مسئله‌محوری دفتر تبلیغات تأمین و ترویج ایمان است.

در ادامه نماینده جامعه زرتشتیان اصفهان با بیان اینکه ما ایرانیان دو هویت فرهنگ و بینش ایرانی و اسلامی را یدک می‌کشیم، اظهار کرد: خون هموطنان مسلمان، مسیحی، کلیمی در دفاع مقدس بهم آمیخته شده است.

برترین و بهترین حقوق بشر را داشته‌ایم

موبد بهزاد نیک‌دین، با اشاره به اینکه ما سه هزار سال پیش برترین و بهترین حقوق بشر را داشته‌ایم، تاکید کرد: امروز جهانیان می‌خواهند حقوق بشر برای ما ایجاد کنند حال آنکه با کار فرهنگی باید پیشینه خود را معرفی کنیم تا جوانان ما به فرهنگ بومی خود فخر و نه فرهنگ و تاریخ بیگانه افتخار کنند.

نیک دین ادامه داد: ما زرتشتیان تنها به سرزمین اهورایی می‌بالیم و هرچه استقلال وحدت و تلاش در این سرزمین بیشتر باشد، لذت و افتخار بیشتری خواهیم برد. امروز ایران با این همه قدرت، هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است، گروهی هستند که ارزشی برای ادیان قائل و حضور و نظرات آنها قائل نیستند اما دفتر تبلیغات با نیت درست ادیان را در کنار هم جمع می‌کند.

اعضای همه ادیان تسلیم در برابر پروردگار باشند

نماینده جامعه زرتشتیان اصفهان گفت: اصل و بنیان اسلام، تسلیم در برابر پروردگار است و اعضای همه ادیان می‌توانند تسلیم پروردگار باشند.