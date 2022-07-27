به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، نمایش «وقتی ما نیستیم» به نویسندگی نرگس اصغری و کارگردانی داود زارع از ۲۳ مرداد روی صحنه مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌رود.

این اثر نمایشی که ویژه مخاطبان کودک و نوجوان است به اتفاق‌ها، رخدادها، آمال و آرزوهای دانش‌آموزان می‌پردازد.

داستان این نمایش از روزی آغاز می‌شود که تعدادی دانش‌آموز قبل از شیوع بیماری کرونا، در آخرین روز هفته با خوشحالی از مدرسه به خانه می‌روند تا برای اردویی که هفته آینده مدرسه در نظر گرفته، حاضر شوند. اما اتفاق تازه‌ای رخ می‌دهد ...

داوود زارع کارگردان این نمایش، درباره اهمیت اجرای این نمایش برای مخاطبانش یادآور شد: مدرسه بزرگترین جامعه بچه‌هاست. در مدرسه هم مثل هر جای دیگری، غم، غصه، خوشحالی، امید و ناامیدی وجود دارد و نیاز است بزرگترها محیط مدرسه را برای بچه‌ها امن، شاداب و دوست‌داشتنی کنند تا کودکان و نوجوانان بتوانند در محیطی سالم و امن برای آینده تربیت و پرورش پیدا کنند.

وی افزود: در نمایش «وقتی ما نیستیم» به موانع و مشکلات زندگی افرادی همچون ناظم، خانواده سرایدار مدرسه، دانش‌آموزان و معلم انشا اشاره می‌شود که در تلاش هستند مشکلاتشان را با کمک هم برطرف کنند. ما در این نمایش با انتقادهایی، خواستار شرایط بهتری برای بچه‌ها در مدرسه هستیم.

هنرمندانی که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند، رومینا و سارینا ابراهیم‌زاده، ثنا استیری، رومینا باقی‌فر، ریحانه زارع، تینا شریف‌زاده، شایان شیخ‌موگویی، باران صفدری، مائده غلامی، آنیتا قاسم، پرنیان ماندنی، مرسا مشقتی و نیما نظری هستند.

همچنین حسن دولت‌آبادی به عنوان مشاور، داود زارع به عنوان طراح صحنه و انتخاب موسیقی، محمدرضا شاملوفرد به عنوان طراح نور، شیما محترمی به عنوان طراح لباس، شیدا نوری و زهرا بخشنده به عنوان طراح پوستر و بروشور با این نمایش همکاری می‌کنند.

دستیار کارگردانی این نمایش را زهرا بخشنده، منشی صحنه را فاطمه‌سادات حسینی، ساخت تیزر و افکت را مرکز تئاتر توانش، عکاسی را اختر تاجیک، ساخت دکور را مهران رحمتی و ساخت فیلم را بهزاد زهرایی بر عهده دارند.

نمایش «وقتی ما نیستیم» از روز ۲۳ مرداد همه روزه به جز شنبه‌ها ساعت ۱۸ در سالن بوستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر روی صحنه می‌رود.