دریافت 5 MB کد مطلب 5549074 https://mehrnews.com/xYb9r ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۱۷:۲۳ کد مطلب 5549074 فیلم جامعه فیلم جامعه ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۱۷:۲۳ رئیس دستگاه قضا: شبکه ملی اطلاعات را سریعتر به سرانجام برسانید محسنی اژه ای، رئیس دستگاه قضا گفت: شبکه ملی اطلاعات را سریعتر به سرانجام برسانید. کپی شد مطالب مرتبط تاکید رئیس عدلیه بر شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم نامه رئیس قوه قضائیه به «قالیباف» در صحن مجلس قرائت شد نباید ایراد مراجع قضایی از نمایندگان مردم و ائمه جمعه پنهان بماند دستگاه قضا دومین دستگاه پر تعامل سال گذشته بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از اتاق دادستان دماوند برچسبها شبکه ملی اطلاعات قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژهای
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