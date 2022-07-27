۲۱۳ هزار تن گندم از زارعان آذربایجان غربی خریداری شد

اکبر کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید تاکنون بیش از ۱۲۱۳ هزار تن از گندم مازاد تولیدی زارعان استان به صورت تضمینی خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد رشد دارد.

وی ادامه داد: امسال از مجموع ۳۸۱ هزار هکتار از اراضی زیر کشت این محصول، ۹۱ هزار هکتار به صورت آبی و ۲۹۰ هزار هکتار نیز به صورت دیم کشت شده است که پیش بینی می‌شود بیش از ۵۴۲ هزار تن گندم از سطح گندم زارهای استان تولید و برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: ۶۳ مرکز خرید گندم در فصل خرید تضمینی این محصول در استان آماده دریافت گندم مازاد بر مصرف زراعان است.

کرامتی اضافه کرد: در سال زراعی جاری بیش از ۱۴ هزار تن بذور اصلاح شده در طبقات مختلف ۵ رقم گندم آبی و ۶ رقم گندم دیم را در اختیار کشاورزان عزیزمان قرار دادیم.

وی همچنین در خصوص تأمین و تدارک انواع ماشین‌های کشاورزی و تراکتور گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۱۹۴ میلیارد تومان تسهیلات اعتباری را در وجه کشاورزان کارسازی کردیم که بتوانیم حمایت‌های لازم را از تولید داشته باشیم.

کرامتی افزود: در سال زراعی جاری، کشاورزان استان در سطح بیش از ۲۱۱ هزار هکتار مبارزه با آفت سن گندم را داشتند که در نوع خود بی‌نظیر است.