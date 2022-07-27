عذرخواهی رسمی باشگاه پرسپولیس از ملوان بندرانزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس در ارتباط با بازی دوستانه با ملوان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: امروز و طی خبری رسمی از سوی باشگاه پرسپولیس شایعه لغو دیدار دوستانه با ملوان تکذیب شد. در این خبر به این موضوع اشاره شد که سیدجلال حسینی به عنوان کاپیتان پرافتخار پرسپولیس شایسته خداحافظی در یک بازی رسمی با یک باشگاه بزرگ خارجی است. بدیهی است در بیان این واقعیت که برای خداحافظی سیدجلال حسینی، بازی با «تیم بزرگ خارجی» فراهم نشد، کوچک شمردن تیم ملوان یا بی‌احترامی به این تیم و جایگاهش مدنظر نبوده است.

گواه این ادعا نیز آن است که اتفاقاً در جمله نخست آن خبر آمده: «برنامه‌ریزی‌ها برای انجام یک بازی خداحافظی مناسب و در شأن سیدجلال حسینی در حال انجام است».

در کمال احترام برای باشگاه بزرگ ملوان که در بازگشت به لیگ برتر نیز به عنوان نخستین باشگاه به آنها تبریک گفتیم، اظهار می‌داریم، فارغ از برگزاری یا عدم برگزاری این بازی دوستانه، اگر خبر اعلامی از سوی باشگاه پرسپولیس باعث رنجش خاطر این باشگاه و هوادارانش شده، صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم.