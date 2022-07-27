به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مدتی انفعال پرسپولیس در حوزه خرید بازیکن آنها امروز در پست هافبک دفاعی سینا اسد بیگی هافبک دفاعی پرسپولیس را جذب کردند.

اما این انتقال با واکنش تندی از سوی باشگاه اصفهانی همراه بود و محمد مهدی رمضانی روابط عمومی باشگاه ذوب آهن به خبرنگار مهر در این خصوص گفت: قرارداد اسدبیگی با پرسپولیس غیرقانونی است زیرا او با باشگاه ذوب آهن قرارداد داخلی امضا کرده و این قرارداد مورد تأیید مدیربرنامه او است.

وی افزود: این بازیکن در مصاف دوستانه امروز ذوب آهن مقابل مس رفسنجان حاضر نشد و با وجود حضور در اردو هتل را ترک کرد.

همچنین باشگاه ذوب آهن با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد اسدبیگی حتی ناهار امروز را در کنار تیم بوده است اما بعد از آن با تعویض لباس محل هتل را ترک کرد.