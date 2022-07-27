به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با تشریح اهمیت پرداخت‌های پرسنل دانشگاه علوم پزشکی لرستان و پیگیری‌های انجام شده، اظهار داشت: خوشبختانه جز دانشگاه‌های برتر در جذب اعتبارات از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستیم.

وی گفت: فقط در تیرماه ۱۴۰۱ رقمی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان جذب کرده‌ایم که جا دارد از مساعدت معاون توسعه وزیر بهداشت به واسطه همکاری‌های لازم قدردانی داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: بلافاصله و به محض دریافت اعتبارات یاد شده کارانه پزشکان و پرسنل بیمارستان‌ها، حق محرومیت اعضای هیئت علمی، حق مدیریت چهار ماهه پرسنل و کارانه شبکه‌ها و حق الزحمه واکسیناسیون پرداخت شد.

دلفان تصریح کرد: بابت همه قراردادهای دانشگاه یک ماه پرداخت صورت گرفته است و به منظور تکمیل پروژه‌های در حال ساخت دانشگاه نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان تزریق شد.

وی با اشاره به مشکل پرداخت حقوق در دانشگاه‌های علوم پزشکی، تاکید کرد: خوشبختانه با رایزنی‌های به موقع با سازمان مدیریت کشور؛ اولین دانشگاهی بودیم که پرداخت حقوق بدون کسری داشتیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار امیدواری کرد که با پیگیری‌ها و رایزنی‌های لازم بتوانیم اعتبارات خوبی در حوزه بدهی‌های دارو و تجهیزات جذب کنیم.