به گزارش خبرگزاری مهر، سومین سوگواره آئینی بلندا، امسال برای سومین بار در شهر تهران ویژه نوجوانان دختر و پسر برگزار می‌شود.

این سوگواره با ایجاد شرایطی جدید برای گروه سنی نوجوان، فرصتی را فراهم کرده است تا نوجوانان هیأت‌های عزاداری مختص خود را برپا کنند.

حمیدرضا خونویی مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۵ شهر تهران در خصوص برگزاری سوگواره آئینی بلندا گفت: این سوگواره با هدف ایجاد فرصتی برای شکل گیری هویت دینی و همچنین ایجاد موقعیتی برای تشکیل هویت هیئتی نوجوان شهر تهران اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: این سوگواره امسال برای سومین سال پیاپی و پس از اضافه شدن بخش‌های ویژه‌ای به این سوگواره، در شهر تهران اجرا خواهد شد.

رئیس فرهنگسرای خاوران با بیان اینکه این سوگواره پس از اضافه شدن بخش‌های ویژه‌ای امسال نیز اجرا می‌شود افزود: با اضافه شدن بخش رقابتی ویژه به این سوگواره نوجوانان دختر و پسر بناست به همراه چند تن از دوستان خود اقدام به تشکیل هیئت کرده و به همراه تسهیلگران دینی تجربه‌ای متفاوت از کار گروهی در حوزه آئینی را طی کنند.

وی افزود: نوجوانان تهرانی علاقمند با حضور در میدان آئینی امام حسین علیه السلام و نمایشگاه عطر سیب و با مراجعه به غرفه «سوگواره بلندا» ضمن آشنایی بیشتر با این طرح، هیئت خود را در این رقابت ثبت کرده و پس از آشنایی با تسهیلگر دینی همراه خود دربرنامه بسته اقلام راه اندازی هیئت را دریافت می‌کنند.

خونویی گفت: همچنین نوجوانان می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره ۰۲۱۹۶۶۵۰۰۰۰ در نرم افزار واتس آپ می‌توانند در این طرح رقابت ثبت نام کنند. همچنین این رقابت تا انتهای محرم سال جاری اجرا می‌شود و بناست نوجوانان حاضر در این سوگواره در طی سال و در مناسبت‌های آئینی در قالب باشگاه نوجوانان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با برنامه‌های متنوع فرهنگی به تحکیم هویت آئینی و هیئتی خود بپردازند.