تهیه ۵۵ دستگاه کولر آبی برای مددجویان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی پیش از ظهر پنجشنبه در آئین ارسال ۵۵ دستگاه کولر آبی به مددجویان بهزیستی در شمال استان اردبیل اظهار کرد: این کولرهای آبی با توجه به گرمسیر بودن مناطق شمالی استان با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام تهیه و در اختیار بهزیستی قرار گرفته که امروز به ۵۵ خانوار تحت پوشش این سازمان در شمال استان اعطا می‌شود.

وی تصریح کرد: در کنار این اقدامات و فعالیت‌ها که مؤسسات خیریه نیز یاریگر ما بودند، سعی ما بر این است تا با همکاری ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان ۲۰۰ نفر از بانوان سرپرست خانوار را از خدمات بیمه‌ای و بهداشتی و درمانی بهره‌مند کنیم.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: این خدمات با همکاری بیمه تأمین اجتماعی انجام خواهد شد تا بخشی از دغدغه ۲۰۰ نفر از بانوان و سرپرست خانوار رفع شود.

رضایی افزود: در ماه جاری با همکاری بنیاد مستضعفان مقرر شده تا ۲ هزار و ۵۰۰ بسته لبنیات نیز برای رفع نیازمندی خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و جامعه هدف در نظر گرفته شود تا ما بتوانیم اهداف مورد نظر را در این بخش محقق کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بهزیستی استان با همکاری نهادهای انقلابی و مؤسسات خیریه سعی دارد تا نیازمندی خانوارها و جامعه هدف خود را تأمین کرده و نسبت به ارائه خدمات مطلوب و کیفی به آنها گام‌های جدی را بردارد.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل اضافه کرد: بهزیستی استان اردبیل در حوزه‌های مختلف در ارائه خدمات به جامعه هدف ورود پیدا کرده و همچنان تلاش و سعی ما بر این است تا با تنوع‌بخشی به این خدمات و ارائه آنها از طریق مراکز مثبت زندگی در کنار رفع دغدغه‌های آنها حفظ آبروی این خانواده‌ها را نیز مد نظر قرار دهیم.