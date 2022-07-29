شاید قدم بعدی AFC تعلیق لیگ ایران باشد/ وام پرسپولیس بدهی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهدی در خصوص اینکه آیا کنفدراسیون فوتبال آسیا همانند فصل گذشته اعلام کرده است که استقلال و پرسپولیس بازهم از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم هستند؟ گفت: صراحتاً نگفته‌اند که این تیم‌ها حق حضور در لیگ قهرمانان را ندارند ولی بپذیریم بعد از چند ماه که بحث صدور مجوز حرفه‌ای را رها کردیم شاید روزها سخت‌تر بشود.

وی تاکید کرد: نمی‌توانیم در یک فصل کنترل بدهی را داشته باشیم و الان یک فصل دیگر هم اضافه و پرونده‌ها انباشته‌تر شده است.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ در پاسخ به این سئوال که آیا وام گرفتن پرسپولیس از بانک هم جزو بدهی‌های این باشگاه حساب خواهد شد؟ یادآور شد: وام پرسپولیس جزو بدهی نیست. بدهی به پرسنل، کارکنان و عوارض و… مدنظر است.

مهدی همچنین در واکنش به خبر یکی از رسانه‌های ورزشی ایران مبنی بر احتمال تعلیق لیگ ایران به خاطر بی توجهی به اخطارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا اظهار کرد: هر روز دارد این تیغ ممیزی تیزتر می‌شود. بعد از آنکه در آسیا شرکت نکردیم نمی دانم باید چه کار کنند که استاندارد بشویم؟ شاید قدم بعدی تعلیق لیگ باشد.

وی که با برنامه «ورزشگاه» گفتگو می‌کرد، ادامه داد: وقتی می‌گویند حق ندارید به آسیا بروید، قدم بعدی شاید لیگ باشد. اصلاً لیگ را تعلیق نکنند، وقتی قرار نیست به آسیا برویم پس لیگ چرا برگزار می‌شود؟

سهیل مهدی یادآور شد: هنوز بحث تعلیق لیگ ایران ابلاغ نشده است ولی خطرهای بعدی وجود دارد. اول اخطار بود، سپس جریمه نقدی و بعد هم محرومیت.