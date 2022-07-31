زهرا شیخی در حاشیه برگزاری نمایشگاه روایت تبلیغ در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آنچه در این نمایشگاه در قالب دستاوردهای دفتر تبلیغات اسلامی، ارائه شده سراسر خلاقیت است، اظهار کرد: انسان‌های پرتلاش، ایده‌های نو بسیار خوبی در کنار کار عملیاتی قوی ارائه کرده‌اند که اگر این مسیر هدایت و تقویت شود می‌تواند راهگشای مسائل و معضلاتی شود که امروز نگرانی آن در جامعه وجود دارد.

وی ادامه داد: حلال‌المسائل بسیاری مشکلات از دل فعالیت‌های کارشناسی و پژوهشی که در دفتر تبلیغات اسلامی انجام شده استخراج می‌شود، راهکارهایی که می‌تواند گره‌های کوری را که سال‌ها در لیست مشکلات ما بوده‌اند، باز کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از کار عمیق فکری دفتر تبلیغات اسلامی گفت: فعالیت‌ها، حاصل زحمات چندساله طلاب، کارشناسان و پژوهشگران است که خروجی تصمیمات، راه‌حل‌ها و برنامه‌های ارائه شده حتماً باید حمایت شود تا منجر به کارهایی مؤثر برای آینده کشور و جوانان شود.

وی با اشاره به اینکه اطلاع‌رسانی فعالیت‌های انجام شده مانع از موازی‌کاری می‌شود، گفت: کارهای چندباره باعث صرف هزینه و هدر رفت انرژی نیروی انسانی می‌شود، در حالی که با بررسی، هماهنگی و هدایت فعالیت‌ها و هماهنگی تیم‌های فعال، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه، امکان هدایتگری درست و استفاده از ظرفیت گروه‌ها بهتر فراهم می‌شود.

شیخی تاکید کرد: این نمایشگاه، دستاوردها و تعامل‌ها، نویدبخش آینده روشن در راستای ترویج فرهنگ دین اسلام است به ویژه امروز که جامعه نیازمند ترویج این فرهنگ است.