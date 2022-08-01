عزاداری های محرم در شهرضا شکل سنتی خود را حفظ کرده است

محمد حسن رهایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرضا دارای ١٢۶ هیئت است که از این تعداد حدود ٢٧ هیئت در مرکز شهر به صورت سیار وجود دارد و حدود ٣٠ هیئت در محفل‌ها و بقیه در حومه شهر مثل شهرک‌ها و روستاها برقرار است.

وی افزود: در ستاد کرونا برگزاری برنامه عزاداری ممنوعیت نداشت اما تأکید بر این بود که با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی عزاداری‌ها اجرا شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان شهرضا بیان کرد: آنچه که در عزاداری‌های شهرستان شهرضا و هیئت‌های به شکل سنتی وجود داشته، تغییر زیادی نکرده است.

وی تصریح کرد: رسوم عزاداری هیئت‌های ما به این صورت است که در تمامی محله‌های شهر، مجالس روضه در تکیه‌ها، حسینیه‌ها، هیئت‌ها برگزار می‌شود.

رهایی بیان داشت: یکی از سنت‌های شهرضا این است که در شهرهای دیگر در شام عاشورا عزاداری‌ها به پایان می‌رسد اما در شهرضا تا ١٢ محرم عزاداری‌ها و مراسم‌ها ادامه دارد.