روایت سپاهان از ماجرای درگیری فرناندز/ او قصد میانجیگری داشت

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز تعدادی فیلم و اخبار در رابطه با مانوئل فرناندز بازیکن مشهور پرتغالی سپاهان در رسانه‌های ترکیه و برخی رسانه‌های داخلی منتشر شد.

باشگاه سپاهان در واکنش به این موضوع توضیحاتی را در سایت خود قرار داده است.

در این اطلاعیه صراحتاً حضور فرناندز در کلوپ شبانه و درگیری فیزیکی تکذیب شده است و محلی که در آن شایعه ایجاد شده رستوران معرفی می‌شود.

باشگاه سپاهان در این بیانیه اتفاقات رخ داده در فیلم را این گونه روایت می‌کند:: در هنگام حضور فرناندز در رستوران بر سر حضور این بازیکن اسبق بشیکتاش، بین هواداران بشیکتاش و شخص دیگری درگیری فیزیکی به وجود می‌آید که در این میان فرناندز برای میانجیگری به این درگیری ورود می‌کند و هیچ گونه برخورد فیزیکی در این مشاجره از سوی فرناندز به وجود نمی‌آید.»