روند تدریجی افزایش دما در استان تهران پیش بینی می شود

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت جوی و آب و هوایی در استان تهران اظهار داشت: بر اساس داده‌ها و نقشه‌های پیش یابی هواشناسی وضعیت جوی استان تهران با تداوم فعالیت سامانه بارشی از دیروز آغاز و تا امروز ادامه خواهد داشت.

جلالی با بیان اینکه برای امروز سه شنبه ۱۱ مردادماه آسمان استان تهران در اکثر نواحی به ویژه نیمه شمالی و ارتفاعات در بعضی ساعات نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی شده است گفت: در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ مورد انتظار است.

مدیر کل هواشناسی استان تهران بیان داشت: وزش باد شدید به ویژه در غرب و نیمه جنوبی استان تهران با خیزش موقت گرد و خاک پیش بینی شده است.

وی در ادامه عنوان داشت: از فردا چهارشنبه ۱۲ مردادماه تا روز جمعه آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد خواهد بود و در ارتفاعات استان نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده و باران پیش بینی شده است.

جلالی افزود: روند تدریجی افزایش دمای هوای استان از روز گذشته آغاز و تا روز پنج شنبه مورد انتظار است.