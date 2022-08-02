به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سلسله اقدامات وحشیانه نظامیان صهیونیست علیه شهروندان فلسطینی در نقاط مختلف اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق محل سکونت فلسطینیان در «طوباس» واقع در کرانه باختری یورش بردند. به دنبال این حمله درگیری‌های شدیدی میان دو طرف به وقوع پیوست.

شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونیست‌ها از گلوله‌های جنگی و گازهای اشک آور علیه فلسطینیان در طوباس استفاده کرده اند. گفته می‌شود که در جریان درگیری‌های مذکور ۵ فلسطینی به شدت زخمی شدند.

منابع رسانه‌ای فلسطین اعلام کردند که حال هر ۵ فلسطینیِ مجروح شده وخیم گزارش شده است. این حمله درحالی صورت پذیرفت که شب گذشته نیز صهیونیست‌ها به جنین در کرانه باختری حمله کرده بودند.