چالش معاملات قیر در بورس برای راهسازی

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شاهسوندی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در تأمین قیر پروژه‌ها برای روکش آسفالت راه‌ها با مشکل داریم، اظهار داشت: ورود شرکت‌های تولید کننده قیر به بورس و فروش شخصی یا صادرات آن طی سال‌های اخیر سبب شد برای تأمین قیر با چالش‌هایی مواجه شویم.

وی ادامه داد: با وجود اینکه شرکت ملی نفت سهمیه قیر سالانه در اختیار وزارت راه گذاشته که حدود چهار میلیون تن است اما این میزان به نسبت پروژه‌های راه در سطح کشور عدد ناچیزی است.

معاون مهندسی و ساخت راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: از سوی دیگر قیمت قیر به نرخ روز تعیین می‌شود و این نوسانات قیمت که بیشتر افزایشی بوده سبب متضرر شدن پیمانکاران پروژه‌ها می‌شد؛ از این رو تلاش کردیم که قیر را از پروژه‌های راهسازی حذف و بتن غلتکی را جایگزین کنیم که هم به دلایل زیست محیطی و نیز کیفیت و دوام روکش مناسب‌تر است.

شاهسوندی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته از فناوری بتن غلتکی از ۶۰ سال پیش استفاده می‌کردند، اضافه کرد: اگر همه پروژه‌های ما به سمت بتن غلتکی برود به لحاظ فنی و دوام و کیفیت کار به نفع کشورمان خواهد بود زیرا روکش آسفالت اکنون باید با سه لایه قیر انجام شود که ممکن است ۲۰ سال دوام داشته باشد درحالی که در پروژه‌ها نیز اکنون سه لایه قیر استفاده نمی‌شود و یک لایه تا دو لایه است اما دوام روکش بتن غلتکی حداقل ۲۰ سال است و این عمر روکش آسفالت را ۲ برابر افزایش می‌دهد و کاملاً استاندارد است.

وی با بیان اینکه در محور پرترافیک مجلسی- بروجن به دلیل نوسانات نرخ قیر برای نخستین بار در استان از روکش بتن غلتکی استفاده شده، ادامه داد: این محور حدود ۲۸.۵ و کیلومتر طول دارد که هفت کیلومتر آن دو سال پیش به بهره برداری رسید و ادامه پروژه در دست اجرا است.

پنج کیلومتر محور چادگان- تیران امسال بهره‌برداری می‌شود

معاون مهندسی و ساخت راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان درخصوص محور تیران- چادگان گفت: ۱۳ کیلومتر از این محور در حوزه شهرستان تیران است و پس از گردنه در حوزه شهرستان چادگان قرار دارد.

شاهسوندی ادامه داد: قرار بود پنج کیلومتر حوزه چادگان تا پایان سال گذشته به بهره‌برداری برسد که به دلیل مشکلات اعتباری ناتمام ماند و اکنون با ابلاغ اعتبار فعال شده و آسفالت مسیر مانده که امید است امسال این محور تا بالای گردنه چادگان به بهره‌برداری برسد.

وی ابراز داشت: این محور در حوزه شهرستان تیران و کرون نیز هشت کیلومتر تا روستای گلاب ادامه دارد و تکمیل این پروژه حدود ۱۷۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که به دلیل ترافیک بالا جزو پروژه‌های اولویت دار ما است.

معاون مهندسی و ساخت راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به ساخت محور تیران- سامان به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص ملی و دارای ردیف اعتباری اشاره کرد و گفت: این محور یکی از پروژه‌های مهم غرب استان است که تاکنون ۲۵ درصد آن اجرایی شده و ۱۳.۵ کیلومتر آن در حوزه استان اصفهان باقی‌مانده است که در صورت تأمین اعتبار این محور سال ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید.

شاهسوندی اتمام باند دوم محور دامنه-خوانسار- گلپایگان- خمین به طول ۱۱۰ کیلومتر در استان اصفهان را از دیگر پروژه‌های شاخص برشمرد و خاطرنشان کرد: بخشی از این محور از سه راهی دامنه تا خوانسار به بهره برداری رسیده و ۱۹ کیلومتر دیگر باقی مانده است، این پروژه فعال است و ردیف ملی دارد.

وی با بیان اینکه پروژه ملی محور نائین- انارک- خور- طبس در شرق اصفهان ۲۵۳ کیلومتر طول دارد که ۱۴۲ کیلومتر آن چهار خطه اجرا شده است، افزود: ۳۰ کیلومتر این پروژه در محور چوپانان در دست اجرا است و مطالعات مابقی مسیر انجام شده که در سنوات آتی به خوروبیابانک متصل خواهد شد.

معاون مهندسی و ساخت راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به همجواری این استان با ۹ استان کشور، خاطرنشان کرد: استان اصفهان قلب تپنده راه‌های کشور و کریدور شمال-جنوب و شرق به غرب کشور است که حفظ آنها توجه ویژه می‌طلبد.

اختصاص ۱,۱۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های راه در سفر رئیس جمهوری مصوب شد

شاهسوندی مجموع راه‌های آسفالته استان اصفهان را ۱۱ هزار و ۶۴۸ کیلومتر تا پایان سال گذشته اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۲۷ قرارداد در سطح استان داریم که هزینه مجموع آنها بالغ بر ۴۸۰ میلیارد تومان است اما باید توجه داشت که افزایش قیمت‌ها شامل این قراردادها می‌شود و برای ۱۹۳ کیلومتر راه‌سازی که در دست اجرا است هزینه ۷۳۲ میلیارد تومان با در نظر گرفتن افزایش قیمت‌ها پیش‌بینی کردیم.

وی با بیان اینکه تاکنون در قالب قرارداد ۲۹۰ میلیارد تومان در سطح استان هزینه شده است، تصریح کرد: اعتبار مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان اصفهان برای پروژه‌های راه یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص دادند که برای پروژه‌های با پیشرفت بالای ۵۰ درصد بوده و هنوز این مبلغ ابلاغ نشده است.

معاون مهندسی و ساخت راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه پروژه کمربندی کاشان به طول ۲۸ کیلومتر با مشکلاتی مواجه است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این محور از اراضی ملی عبور می‌کند ۲۰ کیلومتر آن نیاز به آزادسازی دارد و هفت کیلومتر در دست اجرا است.

چالش راه‌هسازی در مناطق حفاظت شده

شاهسوندی با بیان اینکه پروژه محور کاشان- برزوک با دو پیمانکار فعال است و سعی می‌کنیم تا پایان ۱۴۰۲ تا ورودی برزوک به صورت چهار خطه بهره برداری شود، اظهار داشت: برای پروژه‌های راهسازی که از مناطق حفاظت شده محیط‌زیست عبور می‌کنند، طرح را در اختیار اداره محیط‌زیست قرار می‌دهیم تا تدابیری برای آن در نظر گیرند؛ اکنون سه کیلومتر از محور نایین- انارک از منطقه حفاظت شده عبور می‌کند که از محیط زیست خواستیم تدابیر خود را به ما برای کاهش تلفات احتمالی حیات وحش ارائه کنند.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درخصوص عبور جاده چهل کیلومتری محور برکان به گلپایگان از پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته و لزوم اتخاذ تدابیری برای کاهش تلفات با نصب تابلوهای هشدار و سرعت گیر در جاده‌ها، ابراز داشت: نصب سرعت‌گیر به لحاظ فنی در چنین جاده‌ای برای تردد مسافران مناسب نیست هر چند که با توصیه اداره کل محیط زیست در همین مخور خاکریزهایی با ارتفاع سه متر ایجاد کردیم که برابر با ساخت راه یا پل برای ما هزینه داشت و این اقدام برای جلوگیری از تلفات حیات وحش آن منطقه بوده است.

امسال تاکنون ۱۲ پروژه در دست اجرا داریم

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۱۲ پروژه جدید راه‌سازی را آغاز کردیم و برای بخشی از طرح‌ها پیمانکار انتخاب شده، خاطرنشان کرد: این طرح‌ها تاکنون حدود ۱۵۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

شاهسوندی اضافه کرد: سیل اخیر به پروژه‌های راه و شهرسازی آسیبی وارد نکرده زیرا پروژه‌های جدید بر اساس مطالعات سیل انجام می‌شود که راه‌ها در مسیر رودخانه‌ها و ابراهه‌های فصلی نباشد اما به محورهای قدیمی آسیب رسیده که اعلام میزان خسارات با اداره راهداری استان است.