به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه مهرگان در پنجمین گزارش خود فهرست ۱۴ کتاب علمی- زیست‌محیطی راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان علم را اعلام کرد.

همچنین پنج شخصیت نامزد دریافت جایزه مهرگان علم در بخش «یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست» متعاقباً معرفی می‌شوند.

آثار مذکور از میان ۱۶۵ عنوان کتاب چاپ اول سال‌های ۹۹-۱۳۹۸ انتخاب و نامزد دریافت جایزه شده‌اند.

در بخش انتخاب بهترین تشکل‌های مردم‌نهادِ زیست‌محیطی (NGOها) عملکرد ۷۷ تشکل از سراسر ایران بررسی شده و در مواردی با هدف اینکه عملکرد مؤثری از چشم دبیرخانه و هیأت داوران دور نماند بازدیدهای میدانی انجام شده و در نهایت ۱۴ تشکل به فهرست ماقبل نهایی جایزه مهرگان علم راه یافته‌اند.

داوری دوره‌های شانزدهم و هفدهم جایزه مهرگان علم را هفت نفر از کارشناسان و صاحب‌نظران محیط زیست ایران متشکل از: هوشنگ ضیایی، عبدالحسین وهاب‌زاده، محمد درویش، زهرا قلیچی‌پور، بهرام معلمی، محمدرضا داهی و مژگان جمشیدی در مدت هجده ماه بر عهده داشتند.

علیرضا زرگر مدیر جایزه مهرگان گفت: انتخاب ۱۴ تشکل زیست‌محیطی از میان تعداد زیادی از تشکل‌های مردم‌نهاد که در دوردست‌ترین مناطق ایران با کمترین امکانات فعالیت می‌کنند به معنای نادیده گرفتن فعالیت دیگر تشکل‌ها نیست. جامعه امروز ما برای رهایی از بحران‌های پی‌درپی بیش از هر زمان دیگری به حضور و فعالیت نهادهای مدنی در بخش‌های مختلف نیاز دارد. در جایزه مهرگان وظیفه خود می‌دانیم به تلاش‌های مؤثر و راهگشای این تشکل‌هایِ مردم‌نهاد ادای احترام کنیم و به سهم خود قدرشناس زحمات خستگی‌ناپذیر آن‌ها باشیم.

مدیر جایزه مهرگان، ورود ناشران عمومی کشور به عرصه چاپ و نشر کتاب‌های علمی- زیست‌محیطی، رشد نسبی تعداد کتاب‌های تألیفیِ علمی به زبان ساده و افزایش توجه مراکز انتشاراتی دانشگاه‌های ایران به موضوع مهم ویرایش علمی کتاب‌ها را، به عنوان نکات مثبت این دوره جایزه مهرگان علم برشمرد.

فراخوان دوره‌های هجدهم و نوزدهم جایزه مهرگان علم که به کتاب‌های علمی منتشر شده در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و به ارزیابی عملکرد و تشکل‌های زیست‌محیطی در این بازه زمانی اختصاص دارد شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد.

فهرست ۱۴ تشکل مردم‌نهاد راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان علم دوره‌های شانزدهم و هفدهم (سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۸) به شرح ذیل است:

۱. انجمن دوستداران دماوندکوه؛ آمل - مازندران؛ مهدی مسچی.

۲. انجمن دوستداران طبیعت بایگان؛ پاوه -کرمانشاه؛ اسرافیل صالحی.

۳. انجمن دوستداران محیط زیست و طبیعت کلمرز؛ کهنوج - کرمان؛ عادل سالاری.

۴. انجمن پاژین؛ بانه - کردستان؛ رقیه زاهدی.

۵. انجمن سبز چیا ؛ مریوان - کردستان؛ محمدناجی کانی سانانی.

۶. انجمن سرو سبز دالاهو؛ کرمانشاه؛ کسری حیدری.

۷. انجمن موج سبز بانوان ازنا؛ ازنا - لرستان؛ مرضیه صادقی.

۸. انجمن میراث پریشان؛ کازرون - فارس؛ محمدجواد سیاح‌پور.

۹. بلوط‌بانان پا به رکاب؛ سردشت - آذربایجان غربی؛ رئوف آذری.

۱۰. جمعیت دوستداران محیط زیست - طبیعت‌یاران اصفهان؛ اصفهان؛ بهجت قریشی‌نژاد.

۱۱. جمعیت کویر سبز کاشان؛ کاشان - اصفهان؛ خسرو اعتماد.

۱۲. جنبش اَلگِن؛ دهدشت - کهگیلویه و بویر؛ احمد سعید انصاریان.

۱۳. کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان؛ شهرکرد - چهار محال و بختیاری؛ یوسف فرهادی بابادی.

۱۴. ما به درختان نیازمندیم (We need trees) ، ثبت شده در سوئیس؛ محمد تاجران.

فهرست ۱۴ کتاب علمی- زیست‌محیطی راه‌یافته به مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان علم در دوره‌های شانزدهم و هفدهم (سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۸) به نظم الفبایی به شرح ذیل است:

۱. آمادگی نسل آینده برای توسعه پایدار؛ کالیانی کندولا؛ مترجم: صفورا زواران حسینی؛ انتشارات فنی ایران.

۲. از چوبه دار تا سایه مجنون، ۷۱ خاطره از ۴۶ محیط‌بان با مقدمه بهمن ایزدی؛ انتشارات ایران‌شناسی.

۳. اطلس مهره‌داران تالاب کویری میقان؛ محمود کلنگری؛ مترجم: ماندانا حضرتی؛ انتشارات هم‌میهن.

۴. پارک‌های ملی و سایر مناطق حفاظت‌شده، (مجموعه سه جلدی)؛ هنریک مجنونیان (تألیف و ترجمه)؛ دانشکده محیط زیست با همکاری نشر معارف.

۵. تغییر! چرا به دگرگونی ریشه‌ای احتیاج داریم؟؛ گریم ماکستون؛ مترجم: علی مهرآئین؛ نشر اگر.

۶. جهش اجتماعی؛ ویلیام فون هیپل؛ میثم محمدامینی؛ فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم.

۷. دوزیستان ایران؛ هانیه غفاری؛ باربد صفایی مهرو؛ انتشارات دانشگاه کردستان.

۸. دیده‌بان کره زمین؛ مارتین برم ول و دیگران؛ مترجم: امید اقتداری؛ انتشارات فنی ایران.

۹. سیل نفرین نیست بخشش است در جامه‌ای ناشناخت؛ سید آهنگ کوثر و گردآورندگان دیگر؛ انتشارات نوید شیراز.

۱۰. راهنمای میدانی پروانه‌های ایران (ویرایش جدید)؛ علیرضا نادری؛ انتشارات ایران‌شناسی

۱۱. راهنمای میدانی قارچ‌های ایران؛ محمدرضا آصف شایان؛ انتشارات ایران‌شناسی.

۱۲. فلسفه پرندگان فیلیپ دوبوآ - الیز روسو؛ مترجم: کاوه فیض‌اللهی؛ فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم.

۱۳. مهاجرت پرندگان، پرندگان مهاجر ایران؛ ایمان ابراهیمی؛ نقش مانا – اصفهان

۱۴. یاد جنگل دور، فرضیه ساوانا و انتخاب زیستگاه در انسان؛ گوردون اوراینز، مترجم: کاوه فیض‌اللهی؛ فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم.