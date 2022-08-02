مقاومت تنها گزینه برای حمایت از لبنان و حقوق آن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ «علی دعموش» معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله در مراسم شب‌های محرم در شهر «بنت جبیل» تأکید کرد: مقاومت تنها گزینه‌ای است که از لبنان و حقوق آن حمایت می‌کند.

شیخ دعموش ادامه داد: ما برای خارج کردن این کشور از بحران از طریق تحمیل معادلاتی که به لبنان اجازه می‌دهد تا از منابع و ثروت‌های نفتی خود استفاده کند، تلاش خواهیم کرد.

این اظهارات دعموش در حالی است که میشل عون رئیس جمهور لبنان دیروز دوشنبه در سخنانی بر حقوق لبنان در آب‌های سرزمینی و همچنین بهره مندی این کشور از ثروت‌های طبیعی اش تاکید کرد و گفت: این‌ها حقوقی هستند که هرگز نمی‌توانیم در قبال آن‌ها کوتاهی به خرج دهیم و با تساهل برخورد کنیم.

گفتنی است که مقاومت لبنان ضمن تأکید بر احقاق حقوق آبی، نفتی و گازی لبنان هشدار داده است که مذاکرات ترسیم مرزها باید تا ماه سپتامبر به نتیجه برسد و در صورتی که به لبنان اجازه استخراج نفت و گاز در آب‌های سرزمینی اش داده نشود، رژیم صهیونیستی نیز مجاز به این کار نخواهد بود.

پس از این تهدیدها رژیم صهیونیستی دست به دامان آمریکا شد و واشنگتن «آموس هوکشتاین» فرستاده ویژه خود در مذاکرات ترسیم مرزها بین لبنان و فلسطین اشغالی را برای رایزنی با مقامات لبنانی راهی بیروت کرد.