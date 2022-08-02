ایران سفر «پلوسی» به تایوان را محکوم کرد/حمایت از سیاست«چین واحد»

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص دیدگاه وزارت امور خارجه در ارتباط با سفر یک مقام رژیم آمریکا به تایوان اظهار داشت: احترام به حاکمیت ملی کشورها، از اصول بنیادین منشور ملل متحد است، به گونه‌ای که ماده ۲ منشور، اعضا را از هرگونه رفتاری که خدشه‌ای به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگر دولت‌ها وارد نماید، بر حذر می‌دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران احترام به تمامیت ارضی کشورها را از مبانی سیاست خارجی خود می‌داند و حمایت از سیاست چین واحد در این چارچوب، تردید ناپذیر است.

کنعانی، رفتار تنش‌زای اخیر مقامات رژیم آمریکا در مداخله در امور داخلی جمهوری خلق چین و نقض تمامیت ارضی آن کشور را نمونه‌ای از مداخلات آمریکا در مناطق و کشورهای مختلف جهان دانست که حاصلی جز افزایش بی‌ثباتی و دامن زدن به اختلافات نداشته و از این رو محکوم است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان تاکید کرد: یکجانبه گرایی و نقض قوانین و تعهدات بین المللی، به رویه‌ای ثابت در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده و تجربه خروج این کشور از توافقات چندجانبه از جمله برجام و اِعمال تحریم‌های غیر انسانی و غیر قانونی علیه ملت ایران، گواهی روشن بر پایبند نبودن این کشور به تعهدات خود است.