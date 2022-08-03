دلایل سیلاب رفسنجان توسط تیم های تخصصی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد بحران رفسنجان از ادامه امداد رسانی به مردم خبر داد و گفت: خالی کردن خانههای مردم از گل و لای در اولویت قرار دارد و گروههای مختلف در شهرستان در حال تلاش برای حل مشکلات مردم هستند.
وی عنوان کرد: یکی از مسائل موجود دلیل بروز سیلاب و پیشگیری از این مساله در آینده است در همین راستا تیمهای تخصصی سپاه با استفاده از پهپاد و بررسی پهنه رودخانهها و کار منسجم دلایل بروز سیلاب را بررسی میکنند تا در آینده شاهد بروز این مشکل نباشیم.
جلالی افزود: نتایج این اقدام به مردم اطلاع رسانی میشود.
وی همچنین خواست که دستگاههای مختلف در کوتاهترین زمان ممکن خسارتهای سیل به زیر ساختها را جبران کنند.
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