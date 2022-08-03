  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۲۵

معاون استاندار کرمان:

دلایل سیلاب رفسنجان توسط تیم های تخصصی بررسی می شود

دلایل سیلاب رفسنجان توسط تیم های تخصصی بررسی می شود

کرمان - معاون استاندار کرمان از بررسی دلایل سیل رفسنجان توسط تیم های تخصصی و پهپادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد بحران رفسنجان از ادامه امداد رسانی به مردم خبر داد و گفت: خالی کردن خانه‌های مردم از گل و لای در اولویت قرار دارد و گروه‌های مختلف در شهرستان در حال تلاش برای حل مشکلات مردم هستند.

وی عنوان کرد: یکی از مسائل موجود دلیل بروز سیلاب و پیشگیری از این مساله در آینده است در همین راستا تیم‌های تخصصی سپاه با استفاده از پهپاد و بررسی پهنه رودخانه‌ها و کار منسجم دلایل بروز سیلاب را بررسی می‌کنند تا در آینده شاهد بروز این مشکل نباشیم.

جلالی افزود: نتایج این اقدام به مردم اطلاع رسانی می‌شود.

وی همچنین خواست که دستگاه‌های مختلف در کوتاه‌ترین زمان ممکن خسارتهای سیل به زیر ساختها را جبران کنند.

کد مطلب 5554993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها