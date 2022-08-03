۳۸۰ رویداد گردشگری کشاورزی از ابتدای سال اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست گردشگری خوراک با عنوان میز تخصصی گرم نوش و سردنوش ها ظهر امروز با حضور مدیرکل گردشگری داخلی و فعالانی از حوزه راهنمایان گردشگری دفتر خدمات مسافرتی و رستوران‌های زنجیره‌ای و کارشناسان خوراک برگزار شد.

مصطفی فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی در این نشست گفت: ما میزهای گردشگری تخصصی در وزارت میراث فرهنگی برگزار می‌کنیم. یکی از این میزها گردشگری کشاورزی است، در این حوزه تنوع زیادی وجود دارد، خیلی از جشنواره‌هایی که امسال برگزار شده با موضوع خوراک تلفیق شده بود. کشور ما در حوزه تعداد جاذبه‌ها و گردشگری موضوعی آنقدر ظرفیت دارد که اگر بخواهیم در دفتر گردشگری داخلی به توسعه آنها بپردازیم امکان پذیر نیست. در این میزهای تخصصی کارشناسان این حوزه‌ها در کنار یکدیگر به گفتمان می‌پردازند.

وی گفت: چرا در هتل‌های ما ولکام درینک غیرایرانی سرو می‌شود و گرم نوش یا سردنوش سنتی به میهمانان نمی‌دهند؟ اینها مواردی است که باید روی آن کار شود و جاذبه‌های موجود را بالفعل کنیم.