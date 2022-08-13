هشدار روسیه نسبت به قطع رابطه با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، برخی منابع روسی نسبت به تشدید و بدتر شدن روابط دوجانبه آمریکا و روسیه هشدار داده اند. از جمله «الکساندر دارچیف»، مسئول آمریکای شمالی وزارت خارجه روسیه گفته است: روسیه در مورد نقاط بی بازگشت در رابطه با واشنگتن به آمریکا هشدار داده و پس از آن احتمال قطع روابط دیپلماتیک وجود دارد.

این دیپلمات روسی در عین حال احتمال کاهش روابط دیپلماتیک بین مسکو و واشنگتن را رد نکرده و گفته است: در شرایط آشفته کنونی غربی‌ها به رهبری آمریکا قوانین بین‌المللی و تابوهای مطلق را در خیلی راحت در میدان دیپلماتیک زیر پا می‌گذارند.

مسئول بخش آمریکایی شمالی وزارت خارجه روسیه همچنین اقدامات فعلی کنگره آمریکا برای اعلام روسیه به عنوان «کشور حامی تروریسم» را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد: این اقدامات به روابط دیپلماتیک دوجانبه آسیب جدی وارد می‌کند و ممکن است روابط تا کاهش یا حتی قطع رابطه کشیده شود.

پیش از این نیز، «آناتولی آنتونوف» سفیر روسیه در واشنگتن اعلام کرده بود که آمریکا آمادگی خود را برای از سرگیری گفتگوها درباره ثبات راهبردی نشان نمی‌دهد، اما مسکو آماده است تا زمانی که طرف آمریکایی برای انجام این کار به بلوغ برسد، صبر کند. آنتونوف در این باره گفت: همکاران آمریکایی ما آماده از سرگیری تماس‌ها در مورد ثبات راهبردی نیستند. نمایندگان آنها چندین بار این مسئله را بیان کرده اند.

وی با اشاره به این مسئله که طرف روسی به طور علنی و مکرر اعلام کرده که آماده از سرگیری گفتگوها با آمریکا در این باره است، افزود که این بدین معنی نیست که روسیه برای این مسئله دنبال آمریکا خواهد دوید و چنانچه آنها گمان می‌کنند که زمان این کار فرا نرسیده است و ما باید صبر کنیم، این کار را خواهیم کرد.

سفیر روسیه در واشنگتن در ادامه گفت که روابط ممکن است بدتر شود. وی گفت: من حتی نمی دانم این روابط در پایین‌ترین نقطه خود هستند یا نه. مطمئن نیستم.