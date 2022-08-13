به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مهدویان فر پیش از ظهر شنبه در نشست خبری که به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه در راستای سیاست گذاری‌های استانداری، شورای حمایت و توسعه از تشکل‌های مردم نهاد تشکیل می‌شود، اظهار داشت: استان به دنبال سیاستگذاری واحد در فعالیت‌های سمن هاست و در دوره جدید به دنبال توسعه کمی و کیفی متوازن سارمان مردم هستیم زیرا به لحاظ کمی در برخی موضوعات و ارتقا کیفی نیازمند تشکیل و فعالیت سمن‌ها هستیم.

وی ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی، خانواده و جمعیت، سواد رسانه‌ای، فضای مجازی، اوقات فراغت و کودکان و نوجوانان از جمله موضوعات است که در زمینه آنها به توسعه کمی و کیفی سمن‌ها در استان نیاز است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان گفت: دوره گذشته حدود ۳۰ درصد از سازمان‌های مردم نهاد دارای مجوز استان بودند که دلیل آن بعضاً بی انگیزگی افراد یا بخشی مانند سمن‌هایی جوانان بوده که تا ۳۵ سالگی تحت عنوان این تشکل می‌توانند فعالیت کنند.

مهدویان فر با بیان اینکه دنبال فعال سازی ۳۰ درصد سمن‌های راکد استان هستیم، خاطر نشان کرد: سال جاری بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال بودجه برای طرح‌های مشارکتی در حوزه مسائل جوانان و خانواده و آسیب اجتماعی توسط دستگاه‌های استان به عنوان حمایت از فعالیت‌های مردم نهاد اختصاص خواهد یافت که متقاضیان تشکل‌های مردمی باید آورده و نیروی متخصص داشته باشند و دستگاه‌های دولتی تسهیل‌گیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه یکی از افتخارات اصفهان جایگاه بی نظیر این استان در زمینه فعالیت‌های مردم نهاد در کشور است، خاطرنشان کرد: خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد اصفهان نه در محدوده این شهر و استان بلکه در نقاط مختلف کشور حضور فعال دارند و اگر سوانح، حوادث و زلزله‌ای در نقطه‌ای از کشور اتفاق افتد یک سمن از استان اصفهان حضور می‌یابد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه این استان حدود یک هزار و ۸۰۰ سازمان مردم نهاد اعم از خیریه‌ای و غیر خیریه‌ای دارد، ادامه داد: از این تعداد ۷۵۰ مجوز مربوط به خیریه‌ها و مابقی مربوط به سایر سمن‌ها و تشکل هاست.

مهدویان فر با اشاره به وجود حدود سه هزار کانون فرهنگی و هنری فعال در سطح استان، ابراز داشت: نزدیک به ۵۵۰۰ تشکل دینی و مذهبی، سه هزار پایگاه بسیج و ۲۵۰۰ گروه جهادی و ۵۰۰ مرکز نیکوکاری نیز در جای جای استان اصفهان فعالیت دارند و خدمت رسانی می‌کنند.‌

مهدویان فر با اشاره به اینکه پیش نویس قانون جامعه تشکل‌های اجتماعی نهایی شده است، افزود: با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، ساماندهی فعالیت تشکل‌ها را خواهیم داشت و در این قانون از جمله مواردی که در صدد رفع آن هستند بحث مراجع مختلف صادر کننده مجوز است که به وزارت کشور محول شده است.

وی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی جامع سازمان‌های مردم نهاد در استان به زودی تهیه می‌شود، ابراز داشت: حدود ۲۷۰ سمن حوزه جوانان وجود دارد و با توجه به اهمیت مسائل جوانان به دنبال فعال سازی سمن‌های بیشتر در این حوزه هستیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه یک هزار و ۵۰ سازمان مردم نهاد در سطح استان از فرمانداری‌ها دارای مجوز هستند، گفت: شهر اصفهان با ۲۰۰ سازمان مردم نهاد دارای مجوز در صدر قرار دارد و کاشان با ۱۳۲ تشکل و نجف آباد ۱۰۷ سمن در رده‌های بعدی قرار دارند.

مهدویان فر با بیان اینکه زمان صدور مجوز فعالیت‌های مردم نهاد در این دولت ۵۰ درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: با نگاه مردم محوری دولت سیزدهم روند صدور مجوز برای فعالیت سمن‌ها تسهیل شده و از شش ماه به دو ماه و نیم رسیده است.