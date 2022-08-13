پیاده روی اربعین بهترین فرصت برای تبلیغ دین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابوالحسن نواب ظهر شنبه در همایش ائمه جمعه فارس که با موضوع حماسه اربعین برگزار شد، بیان کرد: میتوان گفت بزرگترین سرمایه جامعه مسلمانان موضوع اربعین است از این رو این فرصت میتواند به بهترین شکل مورد استفاده قرار گرفته و زمینه تبلیغات گسترده در جامعه را فراهم کند.
او با بیان اینکه این سرمایه بزرگ توسط امام حسین (ع) ایجاد شده و او خود دلها را تصرف کرده است، افزود: جهان به جایی میرسد که همه به دنبال مظلومیت امام حسین (ع) خواهند بود.
به گفته این مقام مسئول یکی از جلوههایی که اربعین به جهانیان ثابت کرده است موضوع فداکاری است از این رو میتوان جلوههای فدا کاری را در مراسم پیاده روی اربعین به وضوح دید این در حالی است که اگر ما از این اقدام بزرگ صیانت کنیم، شمار دل باختگان امام حسین (ع) افزایش و اهداف عالی اباعبدالله محقق میشود.
نواب خاطرنشان کرد: استقبال عامه مردم از موضوع اربعین به گونهای است که همواره مسئولان را شگفت زده کرده است اما باز هم باید فعالیتهای تبلیغی در جامعه به گونهای باشد که تمامی آحاد جامعه توجه شگرفی به این موضوع داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت همچنین خط قرمز امام حسین (ع) را حقالناس ذکر و با بیان اینکه این ویژگی جاذبه ایجاد میکند، تاکید کرد: باید در برنامهها به حقوق همه یاران امام حسین (ع) توجه کنیم و اگر قرار است از اربعین صیانت شود باید حقوق مردم عراق را هم رعایت کنیم
نظر شما