شاعر کهگیلویه و بویراحمدی نامزد بخش ویژه کتاب سال غزل شد

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: دبیرخانه جایزه کتاب سال غزل از میان آثار چاپ نشده ارسالی به دبیرخانه جایزه، نامزدهای مرحله نهایی داوری بخش ویژه را اعلام کرد.

وی ابراز داشت: حمید حسینیان از شاعران حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با مجموعه غزل «کیفی پر از فرار» در میان نامزدهای نهایی بخش ویژه جایزه کتاب سال غزل حضور دارد.

اسلامی با اشاره به اختتامیه این رویداد تصریح کرد: مرحله نهایی داوری این بخش از جایزه آغاز شده و برگزیده نهایی، طی مراسم اختتامیه جایزه کتاب سال غزل در شهریور ماه سال جاری معرفی شده و مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.