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۲۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۴۵

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

شاعر کهگیلویه و بویراحمدی نامزد بخش ویژه کتاب سال غزل شد

شاعر کهگیلویه و بویراحمدی نامزد بخش ویژه کتاب سال غزل شد

یاسوج_ رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: شاعر هم استانی نامزد بخش ویژه کتاب سال غزل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: دبیرخانه جایزه کتاب سال غزل از میان آثار چاپ نشده ارسالی به دبیرخانه جایزه، نامزدهای مرحله نهایی داوری بخش ویژه را اعلام کرد.

وی ابراز داشت: حمید حسینیان از شاعران حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با مجموعه غزل «کیفی پر از فرار» در میان نامزدهای نهایی بخش ویژه جایزه کتاب سال غزل حضور دارد.

اسلامی با اشاره به اختتامیه این رویداد تصریح کرد: مرحله نهایی داوری این بخش از جایزه آغاز شده و برگزیده نهایی، طی مراسم اختتامیه جایزه کتاب سال غزل در شهریور ماه سال جاری معرفی شده و مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 5562018

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