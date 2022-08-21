عوامل ریاض و ابوظبی در یمن به جان هم افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی عربی، منابع یمنی از تداوم اختلافات میان شورای انتقالی وابسته به امارات و نیروهای وابسته به ریاض در یمن خبر دادند.

ارتش یمن وابسته به ریاض، شورای انتقالی وابسته به امارات را به یورش به میادین نفتی شبوه و چنگ انداختن بر میلیونها دلار متهم کرد.

منابع نظامی وابسته به ریاض در بیانیه ای اعلام کردند که نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب با نقض همه توافقات، به حراست شرکت‌ها حمله کرده و میلیون‌ها دلار اموال ارتش و شرکت گاز یمن را تصرف کرده است.

براساس این گزارش، این نیروها در حمله خود شماری از افراد حراست این تأسیسات را بازداشت کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: این اقدام در حالی انجام شده که ریاست یمن بر ضرورت فاصله گرفتن از تأسیسات و میدان‌های نفتی تأکید کرده است.

در بیانیه این یگان نظامی از شورای ریاستی یمن و ائتلاف تحت سرکردگی سعودی خواسته شده است که برای اجرای مقررات و بازگشت آرامش و آزاد شدن این زندانیان وارد عمل شوند.

شورای انتقالی جنوب یمن در این باره توضیحی نداده است.

روز جمعه، شورای ریاستی یمن کمیته‌ای را برای تحقیق و تفحص درباره درگیری‌های اخیر در استان شبوه تعیین کرده بود. استان شبوه در جنوب یمن به لحاظ داشتن چاه‌های مهم نفتی از مهم‌ترین استان‌های این کشور است.