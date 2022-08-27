دستاوردهای نظام در هفته دولت برای مردم بیان شود

علی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، هفته دولت را فرصت مناسبی برای ارائه خدمات به آحاد مردم دانست و اظهار کرد: در این هفته که سالروز شهادت بزرگ مردانی هم‌چون شهیدان رجایی و باهنر است باید دستاوردها و خدمات نظام به مردم نشان داده شود زیرا این دولت، دولت محرومان است.

وی افزود: به مناسبت این هفته خجسته، برنامه‌هایی از جمله تقدیر از پزشکان، برپایی میز خدمت و غبار روبی گلزار شهدا در شهر گلشن دهاقان انجام می‌شود.

وی ارتباط سازنده و صمیمی با مردم را وظیفه دولت دانست و افزود: در این هفته میز خدمت در محله مسکن مهر شهر دهاقان، دعای ندبه در تپه نورالشهدا و میز خدمت در محله عطاآباد دهاقان برگزار و غبار روبی گلزار شهدای دهاقان انجام شد؛ همچنین دستاوردهای دولت در نماز جمعه به تفصیل شرح داده شد.

فرماندار شهرستان دهاقان با بیان این‌که قطعاً دولت بدون پشتیبانی مردم نمی‌تواند موفق باشد، اعلام کرد: دیدار با جوانان، برگزاری شورای اداری بخش، دیدار با معتمدین شهرستان در سالن جلسات فرمانداری و برپایی میز خدمت در همه روستاهای سطح شهرستان در دستور کار قرار دارد.

وی از افتتاح پروژه‌های شهرستان دهاقان خبر داد و خاطرنشان کرد: هم‌چنین افتتاح پروژه‌های شهرستان دهاقان، حضور در محل ادارات جهت پیگیری مصوبات و تحویل پنج دستگاه ماشین آلات به دهیاری روستاها از دیگر برنامه‌های هفته دولت در شهرستان دهاقان است.